Пермские ученые нашли способ защитить технику от поломок в сильные морозы

Исследование ученых поможет продлить срок службы техники в условиях Арктики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) придумали способ защитить автотехнику от поломок в аномальные морозы. Речь идет о модернизации гидравлической системы транспорта, благодаря которой увеличится срок его службы при экстремально низких температурах, например, в условиях Арктики.

«Производители транспортных средств для решения проблем эксплуатации в арктической зоне устанавливают подогреватели в гидравлические баки. Однако при подаче горячей жидкости в холодную систему происходит процесс деформации элементов, что ведет к повышенному износу. Политехники смоделировали процесс расширения компонентов гидравлических систем. Ученые учитывали характеристики материалов, температуру жидкости в момент подачи минус 70 градусов и температуру окружающей среды минус 40 градусов», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

В результате полученных данных производителям техники рекомендовано еще на этапе конструирования машин учитывать неравномерный нагрев элементов, а также вносить изменения в устройство гидравлических узлов. Это позволит повысить надежность гидравлики строительно-дорожных машин в морозы до минус 70 градусов.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые нашли способ ускоренной зарядки электромобилей. Речь об использовании в деталях аккумуляторов наночастиц углерода, позволяющих заряжать устройства вдвое быстрее.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие собственных производств, переход на повсеместное использование уникальных отечественных технологий, а также укрепление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.