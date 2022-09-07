Пермяки придумали способ быстрой зарядки электромобилей

В Перми ученые разработали технологию ускоренной зарядки электромобилей

Пермские ученые разработали элементы батарей повышенной емкости для электрокаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученые молодежной лаборатории интегральной фотоники ПГНИУ, центра компетенций НТИ «Фотоника» и университета Луисвилля, создали технологию ускоренной зарядки для электромобилей. Речь об использовании в деталях аккумуляторов наночастиц углерода, позволяющих заряжать устройства вдвое быстрее.

«Суперконденсаторы на основе полученных частиц могут запасать больше энергии при том же объеме и весе. А само применение суперконденсаторов или гибридных электрохимических элементов позволяет высвобождать большое количество энергии за очень маленькое время. Это нужно, например, при старте холодного двигателя зимой», — рассказал руководитель лаборатории ПГНИУ Роман Пономарев.

По словам ученых, новый элемент питания может заменить свинцовые аккумуляторы, либо приведет к созданию облегченных аккумуляторов гибридного типа. При этом вес батареи снизится с 10-20 килограммов до 5 килограммов. Аккумулятор же, полностью сделанный из наночастиц, будет весить 200 граммов, а его объем уменьшится до размера смартфона.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми придумали способ передавать электричество без проводов. Разработка молодых ученых позволит обезопасить ракетные шахты и беспилотники.

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