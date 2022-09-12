В тюменском общепите начались проблемы с поставками кофе

Тюменские кофейни столкнулись с дефицитом зерна

13 сентября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Тюменские кофейни столкнулись с перебоями в поставках зернового кофе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В тюменских кофейнях начались проблемы с поставками качественного зернового кофе из-за границы. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. По его словам, многие поставщики в несколько раз подняли цены на указанную продукцию. «С проблемами столкнулись многие тюменские кофейни, которые привыкли работать с определенными сортами кофейного зерна. Некоторые бренды на фоне санкций ушли из России. Поставщики так и говорят: на складах нет и не будет. Предпринимателям приходится как-то выкручиваться, но получается не у всех», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что многие поставщики в несколько раз подняли цены на зерновой кофе. «Это связано со сложной логистикой. Тот же качественный бразильский кофе подорожал у поставщиков в два раза. Некоторые сорта — в три раза. Это сказывается на итоговой стоимости продукта. Разницу в цене при любом раскладе доплачивает конечный потребитель», — добавил источник агентства. Многие зарубежные компании ушли с российского рынка на фоне международных санкций, которые США и страны ЕС ввели против РФ в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

В тюменских кофейнях начались проблемы с поставками качественного зернового кофе из-за границы. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. По его словам, многие поставщики в несколько раз подняли цены на указанную продукцию. «С проблемами столкнулись многие тюменские кофейни, которые привыкли работать с определенными сортами кофейного зерна. Некоторые бренды на фоне санкций ушли из России. Поставщики так и говорят: на складах нет и не будет. Предпринимателям приходится как-то выкручиваться, но получается не у всех», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что многие поставщики в несколько раз подняли цены на зерновой кофе. «Это связано со сложной логистикой. Тот же качественный бразильский кофе подорожал у поставщиков в два раза. Некоторые сорта — в три раза. Это сказывается на итоговой стоимости продукта. Разницу в цене при любом раскладе доплачивает конечный потребитель», — добавил источник агентства. Многие зарубежные компании ушли с российского рынка на фоне международных санкций, которые США и страны ЕС ввели против РФ в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, социальному и гуманитарному секторам страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.