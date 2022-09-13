Остеопат Евдокимов объяснил, какие кроссовки опасны для здоровья

Остеопат Евдокимов: кроссовки с неправильной колодкой и нарушением вентиляции опасны

14 сентября 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Для повседневной носки подходят неспортивные кроссовки, утверждает Александр Евдокимов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для повседневной носки предназначены неспортивные кроссовки, однако если они некачественно пошиты, колодка сделана с нарушением технологии и обувь «не дышит», то такие модели могут негативно сказаться на здоровье ног. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «Кроссовки „спортивный стиль“ — это просто удобная обувь. Но нужно понимать, что есть огромное количество некачественных моделей, поэтому при выборе нужно отдавать предпочтение маркам, которые себя зарекомендовали, имеют хорошие отзывы. Во-первых, в кроссовках должна быть хорошая вентиляция. Если она плохая, ноги мокнут, появляются кожные раздражения, потертости, опрелости, запах. Во-вторых, качество пошива, плохие стыки могут натирать кожу, возникают мозоли. Или колодки, созданные не по технологии, могут привести к проблемам со стороны самой стопы, повлиять на развитие плоскостопия», — объяснил Александр Евдокимов. Остеопат подчеркнул, что кроссовки, не предназначенные для занятий спортом, могут привести к травмам в зале. «Кроссовки „спортивный стиль“ не предназначены для зала. Это как в туфлях заниматься. Там нет усиленных блоков, специальных амортизаторов. Спортивные кроссовки предусматривают физиологию нагрузки. В зале они уменьшают вероятность повреждений, так как там увеличена платформа. Если человек, например, поднимая тяжести, приседает, ему кроссовки позволяют создавать лучшую опору. То есть он стоит лучше, у него не подвернется нога, она не соскочит», — отметил Евдокимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для повседневной носки предназначены неспортивные кроссовки, однако если они некачественно пошиты, колодка сделана с нарушением технологии и обувь «не дышит», то такие модели могут негативно сказаться на здоровье ног. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «Кроссовки „спортивный стиль“ — это просто удобная обувь. Но нужно понимать, что есть огромное количество некачественных моделей, поэтому при выборе нужно отдавать предпочтение маркам, которые себя зарекомендовали, имеют хорошие отзывы. Во-первых, в кроссовках должна быть хорошая вентиляция. Если она плохая, ноги мокнут, появляются кожные раздражения, потертости, опрелости, запах. Во-вторых, качество пошива, плохие стыки могут натирать кожу, возникают мозоли. Или колодки, созданные не по технологии, могут привести к проблемам со стороны самой стопы, повлиять на развитие плоскостопия», — объяснил Александр Евдокимов. Остеопат подчеркнул, что кроссовки, не предназначенные для занятий спортом, могут привести к травмам в зале. «Кроссовки „спортивный стиль“ не предназначены для зала. Это как в туфлях заниматься. Там нет усиленных блоков, специальных амортизаторов. Спортивные кроссовки предусматривают физиологию нагрузки. В зале они уменьшают вероятность повреждений, так как там увеличена платформа. Если человек, например, поднимая тяжести, приседает, ему кроссовки позволяют создавать лучшую опору. То есть он стоит лучше, у него не подвернется нога, она не соскочит», — отметил Евдокимов.