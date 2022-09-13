Медведев: гарантии безопасности для Украины от НАТО станут «прологом к третьей мировой войне»

13 сентября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Риск прямого вовлечения Запада в конфликт на Украине обостряется, считает зампред Совбеза РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект «гарантий безопасности», которые дает НАТО Украине, по сути является прологом к третьей мировой войне. Для Запада, продолжающего поставлять Украине оружие, нарастает риск его прямого вовлечения в конфликт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Киевская камарилья родила проект „гарантий безопасности“, которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в таком случае западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины. Проект был составлен совместно с НАТО. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями обозначены демилитаризация и денацификация Украины.

Проект «гарантий безопасности», которые дает НАТО Украине, по сути является прологом к третьей мировой войне. Для Запада, продолжающего поставлять Украине оружие, нарастает риск его прямого вовлечения в конфликт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Киевская камарилья родила проект „гарантий безопасности“, которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Наши заклятые друзья — западные начальники разных калибров должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в таком случае западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о том, что офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины. Проект был составлен совместно с НАТО. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями обозначены демилитаризация и денацификация Украины.