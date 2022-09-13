Украина обстреляла село Шелаево в Белгородской области

Село Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области обстреляно со стороны Украины, ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой», — написал Гладков в Telegram.
Ранее Гладков объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Так, 8 сентября большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Однако вскоре российские военные нанесли националистам ответный удар, после которого противник был «рассеян».
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Село Шелаево Валуйского городского округа Белгородской области обстреляно со стороны Украины, ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой», — написал Гладков в Telegram. Ранее Гладков объявил эвакуацию жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. ВСУ регулярно предпринимают попытки удара по приграничным регионам РФ. Так, 8 сентября большая часть Белгорода осталась без света в результате взрыва электрической подстанции. Однако вскоре российские военные нанесли националистам ответный удар, после которого противник был «рассеян».