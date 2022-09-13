Грибники из ХМАО в лесах находят скопления опят
Грибники из ХМАО начали сбор опят. Фото с урожаем грибов они публикуют в соцсети «ВКонтакте».
«Когда собираешь грибы, кажется, что жизнь удалась. Вот такой урожай грибов», — написала Елена в группе «Грибы ягоды природа рыбалка отдых новости в ХМАО». Кроме опят Елена собрала ведро волнушек и ведро подосиновиков.
«Грибалка удалась», — пошутил Сергей Портнов в группе «Рыбалка в Сургуте». Он собрал несколько пакетов опят и других грибов.
Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался урожаем грибов. На своих страницах в соцсетях он опубликовал видео.
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