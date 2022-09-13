13 сентября 2022
12 сентября 2022

В ХМАО начался сезон сбора опят. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Грибники из ХМАО в лесах находят скопления опят Фото:

Грибники из ХМАО начали сбор опят. Фото с урожаем грибов они публикуют в соцсети «ВКонтакте».

«Когда собираешь грибы, кажется, что жизнь удалась. Вот такой урожай грибов», — написала Елена в группе «Грибы ягоды природа рыбалка отдых новости в ХМАО». Кроме опят Елена собрала ведро волнушек и ведро подосиновиков.

«Грибалка удалась», — пошутил Сергей Портнов в группе «Рыбалка в Сургуте». Он собрал несколько пакетов опят и других грибов.

Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался урожаем грибов. На своих страницах в соцсетях он опубликовал видео.

Фото:
Фото:

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Грибники из ХМАО начали сбор опят. Фото с урожаем грибов они публикуют в соцсети «ВКонтакте». «Когда собираешь грибы, кажется, что жизнь удалась. Вот такой урожай грибов», — написала Елена в группе «Грибы ягоды природа рыбалка отдых новости в ХМАО». Кроме опят Елена собрала ведро волнушек и ведро подосиновиков. «Грибалка удалась», — пошутил Сергей Портнов в группе «Рыбалка в Сургуте». Он собрал несколько пакетов опят и других грибов. Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался урожаем грибов. На своих страницах в соцсетях он опубликовал видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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