В ХМАО начался сезон сбора опят. Фото

14 сентября 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Грибники из ХМАО в лесах находят скопления опят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Грибники из ХМАО начали сбор опят. Фото с урожаем грибов они публикуют в соцсети «ВКонтакте». «Когда собираешь грибы, кажется, что жизнь удалась. Вот такой урожай грибов», — написала Елена в группе «Грибы ягоды природа рыбалка отдых новости в ХМАО». Кроме опят Елена собрала ведро волнушек и ведро подосиновиков. «Грибалка удалась», — пошутил Сергей Портнов в группе «Рыбалка в Сургуте». Он собрал несколько пакетов опят и других грибов. Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался урожаем грибов. На своих страницах в соцсетях он опубликовал видео. Фото: Elena Shelukhina, Вк Фото: Сергей Портнов, Вк

Грибники из ХМАО начали сбор опят. Фото с урожаем грибов они публикуют в соцсети «ВКонтакте». «Когда собираешь грибы, кажется, что жизнь удалась. Вот такой урожай грибов», — написала Елена в группе «Грибы ягоды природа рыбалка отдых новости в ХМАО». Кроме опят Елена собрала ведро волнушек и ведро подосиновиков. «Грибалка удалась», — пошутил Сергей Портнов в группе «Рыбалка в Сургуте». Он собрал несколько пакетов опят и других грибов. Ранее URA.RU рассказало, что глава Белоярского района Сергей Маненков похвастался урожаем грибов. На своих страницах в соцсетях он опубликовал видео.