Организаторы «Дакара» вынуждают свердловского гонщика-депутата отречься от поддержки спецоперации

Гонщика Карякина из Екатеринбурга вынуждают отказаться от поддержки спецоперации ради участия в «Дакаре»

Сергей Карякин открыто поддерживает российскую политику и спецоперацию на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чемпиона международных автогонок, депутата свердловского заксобрания Сергея Карякина отказываются допускать до участия в ралли-рейде «Дакар» из-за его поддержки спецоперации РФ на Украине. Организаторы заезда требуют от спортсмена подписать документ о том, что он не согласен с текущей российской политикой. Как рассказал URA.RU сам Карякин, на такой шаг он не пойдет ни при каких условиях.

«Подписывать эту бумагу я не собираюсь. Сейчас весь вопрос заключается в том, чтобы организаторы дали возможность участвовать без подписания бумаги. Но пока какого-то конкретного ответа нет. И мое участие, как и еще одной крупной российской команды, находится под вопросом», — сообщил Карякин.

По словам гонщика, требование организаторов «Дакара» идет вразрез с его собственными убеждениями. Карякин отметил, что в текущей ситуации «будет неправильно высказывать недоверие к нынешней политике». «Потому что наша задача как граждан поддерживать нашу страну даже в сложные времена», — заключил гонщик-депутат.

«Дакар-2023» пройдет с 31 декабря по 15 января 2023 года. Уроженец Екатеринбурга Карякин на протяжении нескольких лет участвует в заездах. В 2017 году он одержал победу в зачете квадроциклов, а в 2020-м завоевал «серебро» в классе Т3. Осенью 2021-го Карякин был избран депутатом заксобрания Свердловской области от «Единой России».