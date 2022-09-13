13 сентября 2022

Читатели URA.RU узнали в пассажире, ослепившем кондуктора, известного екатеринбуржца

Пассажиром, напавшим на кондуктора автобуса с перцовым баллончиком в Екатеринбурге, оказался известный правозащитник Андрей Прытков
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, кондуктор, проезд, плата
Конфликт начался в салоне автобуса из-за оплаты проезда Фото:

Мужчина, ослепивший кондуктора автобуса из перцового баллончика, — известный в Екатеринбурге правозащитник, участник общественной организации «Экология Городов» Андрей Прытков. Его опознали по фото сразу несколько читателей URA.RU после вышедшей публикации.

«Это Андрей Прытков, скандально известный в Екатеринбурге правозащитник. Ранее он не раз оказывался в центре громких историй», — уверенно заявил читатель Евгений Костин. С этим мнением согласились и другие жители города.

Как сообщало ранее URA.RU, пассажир автобуса №014 во время конфликта распылил перцовый баллончик в лицо кондуктору. Ссора началась в салоне из-за оплаты проезда и продолжилась на улице. Очевидцы сняли пассажира на фото и выложили информацию об инциденте в соцсетях.

Ранее Андрей Прытков не раз попадал в скандалы. Так, в 2018 его избил лопатой охранник из-за припаркованной возле здания прокуратуры машины. А в 2019 году Прытков заявил, что его избили и сломали нос люди в масках неподалеку от здания УМВД.

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Мужчина, ослепивший кондуктора автобуса из перцового баллончика, — известный в Екатеринбурге правозащитник, участник общественной организации «Экология Городов» Андрей Прытков. Его опознали по фото сразу несколько читателей URA.RU после вышедшей публикации. «Это Андрей Прытков, скандально известный в Екатеринбурге правозащитник. Ранее он не раз оказывался в центре громких историй», — уверенно заявил читатель Евгений Костин. С этим мнением согласились и другие жители города. Как сообщало ранее URA.RU, пассажир автобуса №014 во время конфликта распылил перцовый баллончик в лицо кондуктору. Ссора началась в салоне из-за оплаты проезда и продолжилась на улице. Очевидцы сняли пассажира на фото и выложили информацию об инциденте в соцсетях. Ранее Андрей Прытков не раз попадал в скандалы. Так, в 2018 его избил лопатой охранник из-за припаркованной возле здания прокуратуры машины. А в 2019 году Прытков заявил, что его избили и сломали нос люди в масках неподалеку от здания УМВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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