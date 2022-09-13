Читатели URA.RU узнали в пассажире, ослепившем кондуктора, известного екатеринбуржца

Пассажиром, напавшим на кондуктора автобуса с перцовым баллончиком в Екатеринбурге, оказался известный правозащитник Андрей Прытков

Конфликт начался в салоне автобуса из-за оплаты проезда Фото: Илья Московец © URA.RU

Мужчина, ослепивший кондуктора автобуса из перцового баллончика, — известный в Екатеринбурге правозащитник, участник общественной организации «Экология Городов» Андрей Прытков. Его опознали по фото сразу несколько читателей URA.RU после вышедшей публикации.

«Это Андрей Прытков, скандально известный в Екатеринбурге правозащитник. Ранее он не раз оказывался в центре громких историй», — уверенно заявил читатель Евгений Костин. С этим мнением согласились и другие жители города.

Как сообщало ранее URA.RU, пассажир автобуса №014 во время конфликта распылил перцовый баллончик в лицо кондуктору. Ссора началась в салоне из-за оплаты проезда и продолжилась на улице. Очевидцы сняли пассажира на фото и выложили информацию об инциденте в соцсетях.

Ранее Андрей Прытков не раз попадал в скандалы. Так, в 2018 его избил лопатой охранник из-за припаркованной возле здания прокуратуры машины. А в 2019 году Прытков заявил, что его избили и сломали нос люди в масках неподалеку от здания УМВД.