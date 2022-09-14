Лавров похвалил талибов* за борьбу с наркотиками

Талибские власти Афганистана (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) делают большую работу в борьбе наркотрафиком. такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Отмечаем предпринимаемые талибскими властями шаги по стабилизации военно-политической обстановки и борьбе с наркотрафиком. Однако в сложных социально-экономических условиях эти действия носят ограниченный характер», — информация приведена на официальном сайте МИД РФ.
По словам Лаврова, РФ находится в диалоге с властями Афганистана. Основная цель — противодействие распространения терроризма и наркопреступности. А также — обеспечение прав человека на этой территории в полной мере.
Ситуация в Афганистане изменилась после выведения оттуда войск США. Талибы 15 августа 2021 года захватили столицу — Кабул. Американская миссия Южно-Азиатской стране продлилась почти 20 лет. После этого Россия и Китай начали выстраивать с талибами новые отношения, пишет MK.RU.
*движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Талибские власти Афганистана (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) делают большую работу в борьбе наркотрафиком. такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Отмечаем предпринимаемые талибскими властями шаги по стабилизации военно-политической обстановки и борьбе с наркотрафиком. Однако в сложных социально-экономических условиях эти действия носят ограниченный характер», — информация приведена на официальном сайте МИД РФ. По словам Лаврова, РФ находится в диалоге с властями Афганистана. Основная цель — противодействие распространения терроризма и наркопреступности. А также — обеспечение прав человека на этой территории в полной мере. Ситуация в Афганистане изменилась после выведения оттуда войск США. Талибы 15 августа 2021 года захватили столицу — Кабул. Американская миссия Южно-Азиатской стране продлилась почти 20 лет. После этого Россия и Китай начали выстраивать с талибами новые отношения, пишет MK.RU. *движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность