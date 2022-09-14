В закрытом свердловском городе военный заставил дочь жестоко избить одноклассницу

В Лесном девочка избила школьницу по требованию отца-военного

Девочка под руководством своего отца ногами пинала одноклассницу, уверяют очевидцы (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В закрытом городе Лесной (Свердловская область) военнослужащий приехал вместе с дочерью в местный лицей, чтобы девочка избила свою одноклассницу. Отец во время избиения якобы подбадривал своего ребенка и требовал бить сильнее, в том числе ногами. Об инциденте местные жители рассказали в соцсетях.

«Папа с дочкой Алиной (имена детей изменены, — прим. URA.RU) подходит к девочке Вере и говорит: „Бей ее! Сильнее бей!“. Девочка сначала бьет кулаками, потом начинает пинать Веру по жизненно важным органам. Вера в слезах, старается убежать, выбегает на проезжую часть, отец с Алиной бегут за ней. Это кошмар!», — поделилась Вероника Архипова, ставшая очевидцем драки.

Мама потерпевшей девочки Юлия Исаченко уверена, что школьница не хотела бить ее дочь. «Мой ребенок говорит, что одноклассница не хотела ее бить, но папа заставлял. Ребенок мне звонил в слезах, пытаясь объяснить, что ее бьют. Когда я приехала, отец нападавшей с супругой и ребенком убегали в машину. Слов нет, чтобы описать весь ужас происходящего. Мне, как маме, сложно это рассказывать. Пусть органы разбираются», — сообщила Исаченко.

О ситуации стало известно начальнику управления образования Лесного Алексею Парамонову. Однако он уверен, что общественная огласка подобных инцидентов ни к чему не приведет. «Единственный способ и разрешить конфликт и предотвратить подобные ситуации в будущем, это обратиться в полицию и решить вопрос по закону. А сообщения в сети лишь способны поднять шум», — заявил чиновник матери пострадавшей девочки.

Оперативно связаться с отцом нападавшей девочки корреспонденту URA.RU не удалось, однако редакция готова предоставить ему слово и опубликовать его мнение. Связаться с агентством можно отправив письмо на почту obzor@ura.ru или в Telegram . Также редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области, однако к моменту публикации ответ получен не был.

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