В Кетовском округе Курганской области, также известном как «курганская Рублевка», 14 сентября прошла инаугурация Олега Язовских на пост главы муниципального округа. Об этом Язовских написал в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«Для меня начался очень важный период в жизни. Сегодня, 14 сентября, я произнес торжественные слова присяги на верность и служение Кетовскому муниципальному округу Курганской области», — указано в посте. Также Язовских поблагодарил губернатора области Вадима Шумкова и депутатов округа за доверие и поддержку.
Ранее URA.RU сообщало, что до 2022 года Язовских возглавлял Юргамышский район. С 15 января Язовских исполнял обязанности главы Кетовского района, а позже, 31 августа, он был избран на пост главы Кетовского округа, обогнав на выборах своего конкурента Виктора Каткова.
Язовских дал торжественную клятву на верность и служению Кетовскому округу
Олег Язовских, соцсеть «ВКонтакте»
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В Кетовском округе Курганской области, также известном как «курганская Рублевка», 14 сентября прошла инаугурация Олега Язовских на пост главы муниципального округа. Об этом Язовских написал в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Для меня начался очень важный период в жизни. Сегодня, 14 сентября, я произнес торжественные слова присяги на верность и служение Кетовскому муниципальному округу Курганской области», — указано в посте. Также Язовских поблагодарил губернатора области Вадима Шумкова и депутатов округа за доверие и поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что до 2022 года Язовских возглавлял Юргамышский район. С 15 января Язовских исполнял обязанности главы Кетовского района, а позже, 31 августа, он был избран на пост главы Кетовского округа, обогнав на выборах своего конкурента Виктора Каткова.