На «курганской Рублевке» вступил в должность глава округа. Фото

В Курганской области прошла инаугурация главы Кетовского округа

14 сентября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

С 14 сентября Олег Язовских вступил в должность главы Кетовского округа (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кетовском округе Курганской области, также известном как «курганская Рублевка», 14 сентября прошла инаугурация Олега Язовских на пост главы муниципального округа. Об этом Язовских написал в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Для меня начался очень важный период в жизни. Сегодня, 14 сентября, я произнес торжественные слова присяги на верность и служение Кетовскому муниципальному округу Курганской области», — указано в посте. Также Язовских поблагодарил губернатора области Вадима Шумкова и депутатов округа за доверие и поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что до 2022 года Язовских возглавлял Юргамышский район. С 15 января Язовских исполнял обязанности главы Кетовского района, а позже, 31 августа, он был избран на пост главы Кетовского округа, обогнав на выборах своего конкурента Виктора Каткова. Язовских дал торжественную клятву на верность и служению Кетовскому округу Олег Язовских, соцсеть «ВКонтакте»

В Кетовском округе Курганской области, также известном как «курганская Рублевка», 14 сентября прошла инаугурация Олега Язовских на пост главы муниципального округа. Об этом Язовских написал в личном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Для меня начался очень важный период в жизни. Сегодня, 14 сентября, я произнес торжественные слова присяги на верность и служение Кетовскому муниципальному округу Курганской области», — указано в посте. Также Язовских поблагодарил губернатора области Вадима Шумкова и депутатов округа за доверие и поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что до 2022 года Язовских возглавлял Юргамышский район. С 15 января Язовских исполнял обязанности главы Кетовского района, а позже, 31 августа, он был избран на пост главы Кетовского округа, обогнав на выборах своего конкурента Виктора Каткова.