Челябинский минздрав перечислил симптомы новой волны коронавируса

Заболевшие новым штаммом COVID-19 осенью 2022 года жалуются на симптомы, схожие с ангиной и тонзиллитом. Также их беспокоит боль в ушах, сообщила на брифинге 14 сентября министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.
«Вирус в эту волну вызывает клинические проявления по типу острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). В основном пациентов беспокоят боли в горле, похожие на боли при ангине и тонзиллите. Иногда возникает односторонний или двусторонний отит (воспаление среднего уха). На легкие, вызывая пневмонию, заболевание переходит достаточно редко», — передает слова Ткачевой корреспондент URA.RU с брифинга.
Пациенты с коронавирусной пневмонией, как правило, госпитализируются. Также в больницы помещают заболевших COVID-19, который осложнил имевшиеся у них хронические заболевания. Как правило, это пациенты с нарушением мозгового кровообращения, с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.
Ограничения по COVID-19 в регионе ослабили, когда эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Однако ближе к осени заболеваемость вновь пошла в рост. Губернатор Алексей Текслер на августовском педсовете предупредил, что с началом учебного года обстановка грозит еще более осложниться.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»