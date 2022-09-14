В Госдуме хотят сделать ЕГЭ добровольным

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Школьники будут добровольно сдавать ЕГЭ, если изменения будут приняты в Госдуме Фото:

Единый государственный экзамен в России нужно сделать на добровольной основе. Такое заявление сделал первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Предлагаем перевести ЕГЭ в добровольный режим. По опросам, более 70% населения поддерживают такую позицию», — сказал он на заседании комитета, трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы.

Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы и решать практические задачи.

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Единый государственный экзамен в России нужно сделать на добровольной основе. Такое заявление сделал первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин. «Предлагаем перевести ЕГЭ в добровольный режим. По опросам, более 70% населения поддерживают такую позицию», — сказал он на заседании комитета, трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы. Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы и решать практические задачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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