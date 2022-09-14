Посетители и сотрудники «Электрометаллурга» получат качественно иной уровень комфорта Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Старейший в Челябинске бассейн «Электрометаллург» вместо ремонта пройдет радикальную модернизацию. Обновленный спортивно-оздоровительный объект откроют для горожан 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината, которому принадлежит бассейн.

Закрыть бассейн пришлось в декабре 2021 года после трехмесячной экспертизы, которую выполнили специалисты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Обследование всех конструкций и строительных элементов закончилось неутешительным выводом: ради безопасности посетителей спорткомплекс необходимо закрыть на ремонт.

«В процессе ремонта стало понятно, что замены кровли и модернизации большой ванны недостаточно, чтобы бассейн отвечал требованиям времени. Построенный в 1967 году „Электрометаллург“ несколько десятилетий был украшением и визитной карточкой Челябинска. Теперь пришло время для нового скачка — нужно создать задел минимум на 20 лет», — пояснил Антон Реутов, начальник управления капитального строительства ЧЭМК.

Металлурги решили не ограничиваться ремонтом крыши, покраской стен и заменой плитки в ванной. Обновленный бассейн получит совершенно новую входную группу, модернизированы будут все системы электропроводки и освещения, качественно переоборудуют душевые и парилку. Кроме того, полностью изменятся зоны ожидания, навигация по зданию. И главное не в том, что внутреннее и внешнее пространство «Электрометаллурга» будет подчинено единому дизайн-коду: посетители и сотрудники бассейна получат качественно иной уровень комфорта. Над этим сейчас работают специалисты агентства «Элефант» Михаила Смирнова, ранее помогавшие ЧЭМК с проектированием бесплатных центров детского дзюдо.

«Обновленный „Электрометаллург“ останется классическим бассейном. Мы создадим людям все условия для тренировок по плаванию. Из „не водных“ новинок в помещении добавится зал для занятий по прыжкам на спортивном батуте. В Челябинске ничего подобного не было и нет. Здесь будет работать тренер по спортивной гимнастике, первыми посетителями станут воспитанники нашей подшефной школы дзюдо — прыжки на большом батуте — важный элемент их подготовки», — рассказал также Реутов.

Во многом именно этим объясняется, что открытие бассейна приурочили к началу учебного года. ЧЭМК собирается сделать его более доступным юных челябинцев: обеспечив возможность бесплатных тренировок для детей и подростков, занимающихся детских спортивных школах города. Такой подход уже опробовали к ребятам, занимающимся в школах дзюдо «Электрометаллург». Даже возможность раз в неделю бесплатно сходить в бассейн вызвала у детей и их родителей неподдельный энтузиазм: такие тренировки никто не пропускал. Теперь этот опыт решено масштабировать на все спортшколы Челябинска.

На реконструкции главной ванны модернизация не закончится Фото: Юлия Бутрина

Сейчас идет ремонт крыши Фото: Юлия Бутрина

Над преображением «Электрометаллурга» работают дизайнеры агентства «Элефант». Михаил Смирнова (слева) демонстрирует эскизы Антону Реутову Фото: Юлия Бутрина