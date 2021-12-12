Первый бассейн Челябинска ждет масштабная реконструкция

Собственники бассейна решили пренебречь доходами ради безопасности челябинцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый большой бассейн Челябинска «Электрометаллург» ждет масштабная реконструкция, которая гарантирует работу знакового для города объекта на долгие годы. Решение было принято собственником после трехмесячной экспертизы, проведенной специалистами из Москвы. На время ремонта весь коллектив бассейна трудоустроят, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «ЧЭМК».

«Электрометаллург» — первый в Челябинске бассейн с 50-метровыми дорожками — построили еще в 1967 году. За прошедшее время заклепки и болты на потолочных балках «устали». Появились трещины в самой ванне, содержащей более 4 тысяч тонн хлорированной воды. Для оценки состояния комплекса пригласили экспертов мирового уровня. Их вердикт неутешителен: ради безопасности людей нужно пренебречь доходами собственников и закрыть бассейн на капремонт. К слову, построенный тремя годами позднее бассейн «Строитель» прошел его еще в 2006 году.

«При полной нагрузке в бассейне могут возникнуть различные аварийные ситуации. Мы понимаем, что не обрадуем ни собственников, ни горожан — но это горькая правда. Любое здание изнашивается, происходит коррозия бетона и металлической арматуры. Меняются условия эксплуатации, стали более строгими нормы и СНИПы. К счастью, нет ничего непоправимого, комплекс можно привести в нормативное состояние», — пояснил старший преподаватель кафедры железобетонных и каменных конструкций, завлабораторией обследования зданий и сооружений Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГС) Андрей Лапшинов.

Зимой будет разработан проект реконструкции, пройдет его государственная регистрация, будут определены подрядчики. А уже летом начнется ремонт, на время которого всем 77 сотрудникам гарантируют трудоустройство. Спортивным специалистам предложат места в центрах дзюдо «Электрометаллург», где активно работают залы по общефизической подготовке и бесплатно занимаются более двух тысяч мальчишек и девчонок со всего Челябинска, либо во дворце спорта ЧЭМК. Бухгалтерам и экономистам — непосредственно на комбинате.

«Ни одного человека из коллектива „Электрометаллурга“ мы не бросим. Даже если ремонт продлится больше года, все желающие смогут работать у нас», — подчеркнул гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.