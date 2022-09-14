Володин предложил засекретить данные о спецоперации. Видео

14 сентября 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что против России сражается не Украина, а НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Данные о спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины нужно сделать секретными. Такое мнение высказал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Любое обсуждение СВО должно проходить в закрытом режиме. Идет не просто специальная операция. Посмотрите, кто против нас выступает: все страны НАТО. Территория Украины выбрана как страна, где руками украинцев борются против нас», — трансляция пленарного заседания, на котором выступал Володин, велась на официальном сайте Госдумы. По его словам, украинцам отведена роль расходного материала. Спикер привел в качестве примера случай, когда в Москве военнослужащего в форме ВКС не пустили в ресторан, где отмечала день рождения его мать, пишет «Национальная служба новостей». По словам парламентария, такие инциденты недопустимы и на них нужно реагировать, дополняет «Федеральное агентство новостей». Ранее он пообещал, что США пострадают из-за спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов и освобождают территории от националистов. На данный момент под контролем ВС РФ находится Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и полностью — ЛНР.

Данные о спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины нужно сделать секретными. Такое мнение высказал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Любое обсуждение СВО должно проходить в закрытом режиме. Идет не просто специальная операция. Посмотрите, кто против нас выступает: все страны НАТО. Территория Украины выбрана как страна, где руками украинцев борются против нас», — трансляция пленарного заседания, на котором выступал Володин, велась на официальном сайте Госдумы. По его словам, украинцам отведена роль расходного материала. Спикер привел в качестве примера случай, когда в Москве военнослужащего в форме ВКС не пустили в ресторан, где отмечала день рождения его мать, пишет «Национальная служба новостей». По словам парламентария, такие инциденты недопустимы и на них нужно реагировать, дополняет «Федеральное агентство новостей». Ранее он пообещал, что США пострадают из-за спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска спасают мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов и освобождают территории от националистов. На данный момент под контролем ВС РФ находится Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и полностью — ЛНР.