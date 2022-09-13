Источник: кризис в Гортрансе может привести Екатеринбург к катастрофе

В Екатеринбурге из-за низких зарплат не хватает водителей трамваев

14 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

В прошлые годы на улицах Екатеринбурга курсировало больше трамваев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На маршруты в Екатеринбурге выходят на десятки меньше трамваев, чем положено, потому что в муниципальном унитарном предприятии «Городской транспорт» катастрофически не хватает людей. Об этом и других проблемах рассказал источник в Гортрансе. «Главная проблема — нехватка кадров. Например, на сегодняшний день только по Северному депо на линии выходит на 15 трамваев меньше, чем это было в июле. И так во всех депо. Например, по Западному депо в штате должно быть 194 водителя, а сейчас только 152. Не хватает и ремонтного персонала: например, для обслуживания вагона „Спектр“ на предприятии нет ни одного электрика», — рассказал источник. По его словам, главная причина — низкие зарплаты работников общественного транспорта. Так, водитель получает 30-37 тысяч рублей, кондуктор — 18-28 тысяч рублей, слесарь — 25-28 тысяч рублей, а бухгалтер — 14 тысяч рублей. Новость по теме Гортранс: проезд в Екатеринбурге должен быть в два раза дороже «Чтобы заработать больше, нужно трудиться на износ, у некоторых людей переработки составляют 50-60 часов. А ведь это и огромная усталость, выгорание, плюс работа очень нервная, не каждый может выдержать морально. Но людей нет, и выходить уже заставляют почти в приказном порядке», — говорит собеседник. Кроме кадрового кризиса, связанного с зарплатами, инсайдер отметил и сильный упадок путевого хозяйства. «К примеру, скорость по проспекту Космонавтов уменьшена до 25 км в час из-за уширения просадки рельсового пути. Менять рельсо-шпальную решетку не на что», — объясняет он. Не хватает и запчастей для трамваев: хотя большинство из них испортозамещены, но на закупку и производство нет денег. Все вместе эти обстоятельства, по мнению собеседника, могут привести к глобальному транспортному коллапсу в Екатеринбурге. «Трамвай всегда был убыточным, но за последние два года на фоне пандемии упадок просто катастрофический. Власти Екатеринбурга знают об этом, но ничего не предпринимают. Предприятие просило поднять цены на проезд с 28 до 38 рублей, но проезд подняли лишь до 32 рублей по чисто политическим причинам: впереди были выборы губернатора, чтобы люди не возмущались», — считает источник. Ранее URA.RU сообщало, что запуск трамвая в Верхнюю Пышму привел к кризису в Гортрансе Екатеринбурга. Из предприятия ушли несколько водителей, оставив городские линии без вагоновожатых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На маршруты в Екатеринбурге выходят на десятки меньше трамваев, чем положено, потому что в муниципальном унитарном предприятии «Городской транспорт» катастрофически не хватает людей. Об этом и других проблемах рассказал источник в Гортрансе. «Главная проблема — нехватка кадров. Например, на сегодняшний день только по Северному депо на линии выходит на 15 трамваев меньше, чем это было в июле. И так во всех депо. Например, по Западному депо в штате должно быть 194 водителя, а сейчас только 152. Не хватает и ремонтного персонала: например, для обслуживания вагона „Спектр“ на предприятии нет ни одного электрика», — рассказал источник. По его словам, главная причина — низкие зарплаты работников общественного транспорта. Так, водитель получает 30-37 тысяч рублей, кондуктор — 18-28 тысяч рублей, слесарь — 25-28 тысяч рублей, а бухгалтер — 14 тысяч рублей. «Чтобы заработать больше, нужно трудиться на износ, у некоторых людей переработки составляют 50-60 часов. А ведь это и огромная усталость, выгорание, плюс работа очень нервная, не каждый может выдержать морально. Но людей нет, и выходить уже заставляют почти в приказном порядке», — говорит собеседник. Кроме кадрового кризиса, связанного с зарплатами, инсайдер отметил и сильный упадок путевого хозяйства. «К примеру, скорость по проспекту Космонавтов уменьшена до 25 км в час из-за уширения просадки рельсового пути. Менять рельсо-шпальную решетку не на что», — объясняет он. Не хватает и запчастей для трамваев: хотя большинство из них испортозамещены, но на закупку и производство нет денег. Все вместе эти обстоятельства, по мнению собеседника, могут привести к глобальному транспортному коллапсу в Екатеринбурге. «Трамвай всегда был убыточным, но за последние два года на фоне пандемии упадок просто катастрофический. Власти Екатеринбурга знают об этом, но ничего не предпринимают. Предприятие просило поднять цены на проезд с 28 до 38 рублей, но проезд подняли лишь до 32 рублей по чисто политическим причинам: впереди были выборы губернатора, чтобы люди не возмущались», — считает источник. Ранее URA.RU сообщало, что запуск трамвая в Верхнюю Пышму привел к кризису в Гортрансе Екатеринбурга. Из предприятия ушли несколько водителей, оставив городские линии без вагоновожатых.