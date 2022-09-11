Запуск трамвая в Верхнюю Пышму привел к кризису в Екатеринбурге

Сразу восемь водителей екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Городской транспорт» пересели на новый трамвайный маршрут в Верхнюю Пышму, оставив городские линии без вагоновожатых. Об острой кадровой проблеме рассказал один из сотрудников Северного депо.
«Новый маршрут обслуживает наше депо, поэтому и водители туда пошли с наших маршрутов. На их место, к сожалению, пока никого нет: здесь вагоны у нас остаются, потому что люди в Верхней Пышме работают. Стараемся выкручиваться, перебрасываем водителей из резерва», — рассказал собеседник.
По его словам, на новое направление ушла работать в основном молодежь. Сотрудники прошли переобучение, стажировку, прежде чем их пустили на линию. Однако появление «Львят» — название моделей пышминских трамваев — усугубило кадровую проблему в Гортрансе, которая зрела давно: на екатеринбургских трамвайных и троллейбусных маршрутах не хватает водителей.
«Иногда не выходят вагоны на линии, потому что водитель заболел, а посадить некого. С одной стороны, работа у нас непростая: отвечать за здоровье и жизнь пассажиров. А с другой, очень интересная, нужная: приезжаешь на остановку, люди радуются, что ты приехал, у них реализуются планы, все идет как часики», — рассуждает работник депо.
Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе. На ветке курсируют восемь вагонов модели «Львенок». В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия.
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Сразу восемь водителей екатеринбургского муниципального унитарного предприятия (ЕМУП) «Городской транспорт» пересели на новый трамвайный маршрут в Верхнюю Пышму, оставив городские линии без вагоновожатых. Об острой кадровой проблеме рассказал один из сотрудников Северного депо. «Новый маршрут обслуживает наше депо, поэтому и водители туда пошли с наших маршрутов. На их место, к сожалению, пока никого нет: здесь вагоны у нас остаются, потому что люди в Верхней Пышме работают. Стараемся выкручиваться, перебрасываем водителей из резерва», — рассказал собеседник. По его словам, на новое направление ушла работать в основном молодежь. Сотрудники прошли переобучение, стажировку, прежде чем их пустили на линию. Однако появление «Львят» — название моделей пышминских трамваев — усугубило кадровую проблему в Гортрансе, которая зрела давно: на екатеринбургских трамвайных и троллейбусных маршрутах не хватает водителей. «Иногда не выходят вагоны на линии, потому что водитель заболел, а посадить некого. С одной стороны, работа у нас непростая: отвечать за здоровье и жизнь пассажиров. А с другой, очень интересная, нужная: приезжаешь на остановку, люди радуются, что ты приехал, у них реализуются планы, все идет как часики», — рассуждает работник депо. Трамвайное движение из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму было запущено в августе. На ветке курсируют восемь вагонов модели «Львенок». В истории постсоветской России это первая междугородняя трамвайная линия.