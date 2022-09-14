В Кремле заявили, что Украина сама отказалась от гарантий безопасности

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Переговоры по гарантиям безопасности завершены, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На переговорах в Стамбуле Украина сама отказалась от гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В Стамбуле обсуждались гарантии безопасности, Украина отказалась, этот процесс завершен. Москва будет негативно реагировать на то, если кто-то даст Украине гарантии, кроме самого руководства Украины. Они должны ликвидировать угрозы для России», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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На переговорах в Стамбуле Украина сама отказалась от гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В Стамбуле обсуждались гарантии безопасности, Украина отказалась, этот процесс завершен. Москва будет негативно реагировать на то, если кто-то даст Украине гарантии, кроме самого руководства Украины. Они должны ликвидировать угрозы для России», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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