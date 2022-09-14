В Кремле заявили, что Украина сама отказалась от гарантий безопасности

Переговоры по гарантиям безопасности завершены, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На переговорах в Стамбуле Украина сама отказалась от гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В Стамбуле обсуждались гарантии безопасности, Украина отказалась, этот процесс завершен. Москва будет негативно реагировать на то, если кто-то даст Украине гарантии, кроме самого руководства Украины. Они должны ликвидировать угрозы для России», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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