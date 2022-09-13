Самолет из Сургута сбил лису в аэропорту Санкт-Петербурга

Летевший из Сургута (ХМАО) самолет, приземлившись в Санкт-Петербурге, сбил лису. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident.
«После посадки на взлетную полосу, командир воздушного судна доложил о столкновении с лисой. Взлетная полоса осмотрена орнитологом и аэродромной службой, останки удалены. Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку», — указано в сообщении. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия».
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) самолет, выполнявший рейс до Омска, после взлета, на высоте 600 метров, из-за некорректной работы системы наддува, вернулся в аэропорт вылета. О нештатной ситуации доложил командир воздушного судна.
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