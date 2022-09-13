13 сентября 2022

Самолет из Сургута сбил лису в аэропорту Санкт-Петербурга

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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, млекопитающие, лиса обыкновенная
Спасти животное не удалось Фото:

Летевший из Сургута (ХМАО) самолет, приземлившись в Санкт-Петербурге, сбил лису. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident.

«После посадки на взлетную полосу, командир воздушного судна доложил о столкновении с лисой. Взлетная полоса осмотрена орнитологом и аэродромной службой, останки удалены. Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку», — указано в сообщении. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) самолет, выполнявший рейс до Омска, после взлета, на высоте 600 метров, из-за некорректной работы системы наддува, вернулся в аэропорт вылета. О нештатной ситуации доложил командир воздушного судна.

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Летевший из Сургута (ХМАО) самолет, приземлившись в Санкт-Петербурге, сбил лису. Информация об этом опубликована в telegram-канале Aviaincident. «После посадки на взлетную полосу, командир воздушного судна доложил о столкновении с лисой. Взлетная полоса осмотрена орнитологом и аэродромной службой, останки удалены. Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку», — указано в сообщении. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия». Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) самолет, выполнявший рейс до Омска, после взлета, на высоте 600 метров, из-за некорректной работы системы наддува, вернулся в аэропорт вылета. О нештатной ситуации доложил командир воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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