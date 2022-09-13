В Сургуте на новой набережной появится причал и бухта для яхт

В Сургуте новую набережную с причалом и бухтой для яхт должны построить к 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте на новой набережной, которая должна быть построена в протоке Кривуля к 2024 году, появится причал и бухта для яхт. Об этом глава города Андрей Филатов заявил на встрече с председателем Думы ХМАО Борисом Хохряковым, сообщается на сайте окружного парламента.

Строительство набережной предполагает два этапа — берегоукрепление и ее благоустройство. В перспективе, там появится причал и бухта для яхт. На территории набережной должны появиться амфитеатры, а также малые архитектурные формы, подразделяющиеся на зоны рекреаций и зоны отдыха.

Спикер Думы ХМАО поддержал идею строительства такого объекта. «Набережная протяженностью несколько километров — это колоссальный объект. Вы взялись за очень серьезное дело, которое перевернет представление о Сургуте однозначно. Интересен и тот факт, что на город можно будет взглянуть с нового ракурса, не изнутри, а со стороны реки, а это совершенно другой вид. В любом случае набережная очень привлекательна, это место притяжения людей», — прокомментировал Хохряков.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти выделили Сургута кредит в полмиллиарда рублей на строительство новой набережной. Ее общая стоимость составляет порядка 3,7 миллиарда рублей.