Диетолог Калинчев раскрыл, кому стоит отказаться от супов

Диетолог Калинчев: суп мешает скинуть лишний вес

15 сентября 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Суп полезно есть детям, сказал Алексей Калинчев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. Из-за такой еды они в обед съедают недостаточно калорий, но объедаются вечером. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — сказал Алексей Калинчев. Диетолог отметил, что для некоторых супы будут особенно полезны. «Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. Это их основная функция. В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы», — объяснил эндокринолог. Ранее о пользе супов заявлял врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, эту пищу не нужно запивать, она легко переваривается и не раздражает желудок.

Суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. Из-за такой еды они в обед съедают недостаточно калорий, но объедаются вечером. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — сказал Алексей Калинчев. Диетолог отметил, что для некоторых супы будут особенно полезны. «Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. Это их основная функция. В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы», — объяснил эндокринолог. Ранее о пользе супов заявлял врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, эту пищу не нужно запивать, она легко переваривается и не раздражает желудок.