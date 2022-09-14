14 сентября 2022

Диетолог Калинчев раскрыл, кому стоит отказаться от супов

Диетолог Калинчев: суп мешает скинуть лишний вес
© Служба новостей «URA.RU»
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Холодные супы. Екатеринбург, свекольник, холодный суп, еда
Суп полезно есть детям, сказал Алексей Калинчев Фото:

Суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. Из-за такой еды они в обед съедают недостаточно калорий, но объедаются вечером. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — сказал Алексей Калинчев.

Диетолог отметил, что для некоторых супы будут особенно полезны. «Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. Это их основная функция. В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы», — объяснил эндокринолог.

Ранее о пользе супов заявлял врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, эту пищу не нужно запивать, она легко переваривается и не раздражает желудок.

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Суп мешает избавиться от лишних килограммов людям с ожирением. Из-за такой еды они в обед съедают недостаточно калорий, но объедаются вечером. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Если речь идет про качество тела, то же ожирение, то супы только мешают. За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей. Я рекомендовал бы осторожнее с приправами и острыми супами, типа модного сейчас Том Яма», — сказал Алексей Калинчев. Диетолог отметил, что для некоторых супы будут особенно полезны. «Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. Это их основная функция. В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы», — объяснил эндокринолог. Ранее о пользе супов заявлял врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, эту пищу не нужно запивать, она легко переваривается и не раздражает желудок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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