Диетолог Гинзбург назвал блюдо, которое поможет похудеть

04 июля 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Суп легче переваривается, чем другие блюда, сказал Михаил Гинзбург Фото: Александр Мамаев © URA.RU Суп позволяет человеку потреблять меньше калорий, чем есть во вторых блюдах, и оставаться сытым. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается», — сказал Михаил Гинзбург. Он отметил пользу супа для желудочно-кишечного тракта. «Хорошо когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Многие гастроэнтерологи и диетологи советуют пищу запивать. А суп и запивать не надо. Эта пища менее раздражающая желудок. Супы лучше перевариваются. Вариантов этих блюд огромное множество. Легко уйти в диетическое питание. Они могут быть крупяные, молочные, рыбные, мясные. Неслучайно все известные кухни мира имеют супы», — объяснил диетолог. Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила об опасности голодания. Она рекомендовала сначала сдать анализы и обратиться к специалистам, чтобы избежать проблем со здоровьем. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Суп позволяет человеку потреблять меньше калорий, чем есть во вторых блюдах, и оставаться сытым. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается», — сказал Михаил Гинзбург. Он отметил пользу супа для желудочно-кишечного тракта. «Хорошо когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Многие гастроэнтерологи и диетологи советуют пищу запивать. А суп и запивать не надо. Эта пища менее раздражающая желудок. Супы лучше перевариваются. Вариантов этих блюд огромное множество. Легко уйти в диетическое питание. Они могут быть крупяные, молочные, рыбные, мясные. Неслучайно все известные кухни мира имеют супы», — объяснил диетолог. Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила об опасности голодания. Она рекомендовала сначала сдать анализы и обратиться к специалистам, чтобы избежать проблем со здоровьем.