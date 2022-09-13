Дебошир закурил в самолете и обматерил экипаж по пути в Екатеринбург

14 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Экипаж рейса Благовещенск — Екатеринбург сообщил о нарушителе в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Оренбургской области, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, устроил скандал на борту. 21-летний мужчина закурил прямо во время полета, а также нецензурно оскорблял экипаж судна. В аэропорту Кольцово его ждали сотрудники полиции. «Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Оренбургской области, 2001 года рождения, который, согласно акту командира воздушного судна, во время полета нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью, а также курил в туалетной комнате. Правонарушитель был доставлен в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово», — сообщили в Уральской транспортной полиции. В отношении оренбуржца составили два административных протокола. Предполагается, что дебошира накажут за курение на борту самолета и невыполнение законных требований командира воздушного судна. В конце августа аналогичный эпизод случился на том же рейсе Благовещенск — Екатеринбург. Один из пассажиров был пьян, курил и выражался нецензурной бранью. Его доставили в полицию и составили три административных протокола.

Житель Оренбургской области, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, устроил скандал на борту. 21-летний мужчина закурил прямо во время полета, а также нецензурно оскорблял экипаж судна. В аэропорту Кольцово его ждали сотрудники полиции. «Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Оренбургской области, 2001 года рождения, который, согласно акту командира воздушного судна, во время полета нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью, а также курил в туалетной комнате. Правонарушитель был доставлен в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово», — сообщили в Уральской транспортной полиции. В отношении оренбуржца составили два административных протокола. Предполагается, что дебошира накажут за курение на борту самолета и невыполнение законных требований командира воздушного судна. В конце августа аналогичный эпизод случился на том же рейсе Благовещенск — Екатеринбург. Один из пассажиров был пьян, курил и выражался нецензурной бранью. Его доставили в полицию и составили три административных протокола.