Невролог Хорошев: из-за потери обоняния при COVID человек глупеет

Невролог Хорошев: потеря обоняния при COVID сказывается на интеллекте

15 сентября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Работать мозг заставляют ощущения, отметил Павел Хорошев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Аносмия (потеря обоняния) при COVID-19 негативно сказывается на интеллекте человека. Так как ощущения заставляют работать наш мозг. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Реальность дана нам в ощущениях мира, именно они заставляют работать наш мозг. А депривация, то есть лишение какого-то ощущения, всегда приводит к уменьшению когнитивных способностей человека и, разумеется, снижению интеллекта. Большая часть информации поступает у нас через глаза. То есть при слепоте человек очень сильно теряет в интеллекте. Но он может это компенсировать, активно занимаясь, общаясь с другими людьми, читая книги. Второй канал по важности и по объему поставляемых данных — это уши. При потере слуха идет мощнейшая потеря интеллекта. Но опять же все можно компенсировать. И большой потерей для человека является аносмия», — объяснил Павел Хорошев. Невролог подчеркнул, что важность органа обоняния сильно недооценена. «Этот орган многие недооценивают, потому что мы живем в комфортном, безопасном мире, где питание, которое мы получаем, за нас предварительно апробировано. А вот когда у людей не было холодильников, их каждый день спасало обоняние. Но на самом деле способность нашего обонятельного мозга поражает воображение. Он имеет генетически запрограммированные десятки миллиардов различных соединений. И с помощью обонятельности мозга мы можем с 99% вероятностью узнать, будет нам что-то полезно или нет. И когда коронавирус поражает эту часть мозга, это сказывается на общих когнитивных способностях. Так как обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика», — добавил Хорошев. Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, при каких заболеваниях у человека искажается восприятие запахов или идет полная потеря обоняния. Происходит это при некротическом и хроническом насморке, коронавирусе, инсульте и контузии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аносмия (потеря обоняния) при COVID-19 негативно сказывается на интеллекте человека. Так как ощущения заставляют работать наш мозг. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Реальность дана нам в ощущениях мира, именно они заставляют работать наш мозг. А депривация, то есть лишение какого-то ощущения, всегда приводит к уменьшению когнитивных способностей человека и, разумеется, снижению интеллекта. Большая часть информации поступает у нас через глаза. То есть при слепоте человек очень сильно теряет в интеллекте. Но он может это компенсировать, активно занимаясь, общаясь с другими людьми, читая книги. Второй канал по важности и по объему поставляемых данных — это уши. При потере слуха идет мощнейшая потеря интеллекта. Но опять же все можно компенсировать. И большой потерей для человека является аносмия», — объяснил Павел Хорошев. Невролог подчеркнул, что важность органа обоняния сильно недооценена. «Этот орган многие недооценивают, потому что мы живем в комфортном, безопасном мире, где питание, которое мы получаем, за нас предварительно апробировано. А вот когда у людей не было холодильников, их каждый день спасало обоняние. Но на самом деле способность нашего обонятельного мозга поражает воображение. Он имеет генетически запрограммированные десятки миллиардов различных соединений. И с помощью обонятельности мозга мы можем с 99% вероятностью узнать, будет нам что-то полезно или нет. И когда коронавирус поражает эту часть мозга, это сказывается на общих когнитивных способностях. Так как обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика», — добавил Хорошев. Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, при каких заболеваниях у человека искажается восприятие запахов или идет полная потеря обоняния. Происходит это при некротическом и хроническом насморке, коронавирусе, инсульте и контузии.