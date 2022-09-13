13 сентября 2022

СКР потребовал завести дело на экс-судью из ЯНАО

СКР требует возбудить уголовное дело на бывшего федерального судью ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит обращение СКР Фото:

В истории бывшего федерального судьи из Салехарда Алишера Раенгулова в скором времени ожидается продолжение. Экс-судья, уволенный после скандала с незаконным изготовлением оружия, может стать фигурантом уголовного дела по пяти эпизодам.

«Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа в отставке Раенгулова Алишера Булатовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 1 статьи 223, частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено на 20 сентября», — сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

URA.RU ранее освещало о прекращении полномочий федерального судьи Алишера Раенгулова По имеющейся информации, весной 2021 года тогда еще судья Салехардского суда был задержан оперативниками ФСБ, а впоследствии Квалификационная коллегия судей (ВККС) ЯНАО прекратила его полномочия.

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В истории бывшего федерального судьи из Салехарда Алишера Раенгулова в скором времени ожидается продолжение. Экс-судья, уволенный после скандала с незаконным изготовлением оружия, может стать фигурантом уголовного дела по пяти эпизодам. «Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа в отставке Раенгулова Алишера Булатовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 1 статьи 223, частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено на 20 сентября», — сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. URA.RU ранее освещало о прекращении полномочий федерального судьи Алишера Раенгулова По имеющейся информации, весной 2021 года тогда еще судья Салехардского суда был задержан оперативниками ФСБ, а впоследствии Квалификационная коллегия судей (ВККС) ЯНАО прекратила его полномочия.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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