СКР потребовал завести дело на экс-судью из ЯНАО

СКР требует возбудить уголовное дело на бывшего федерального судью ЯНАО

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит обращение СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В истории бывшего федерального судьи из Салехарда Алишера Раенгулова в скором времени ожидается продолжение. Экс-судья, уволенный после скандала с незаконным изготовлением оружия, может стать фигурантом уголовного дела по пяти эпизодам.

«Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа в отставке Раенгулова Алишера Булатовича по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 2 статьи 223, частью 1 статьи 223, частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено на 20 сентября», — сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

URA.RU ранее освещало о прекращении полномочий федерального судьи Алишера Раенгулова По имеющейся информации, весной 2021 года тогда еще судья Салехардского суда был задержан оперативниками ФСБ, а впоследствии Квалификационная коллегия судей (ВККС) ЯНАО прекратила его полномочия.