В Тюмени распустили состав присяжных по делу об убийстве ребенка

Виталий Бережной вновь будет осужден, но уже новыми присяжными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Присяжные по делу обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты, за что состав распустили. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты. Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии, и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Поводом для роспуска присяжных стало то, что в СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информации о якобы состоявшемся вердикте, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Прокуратура посчитала это нарушением тайны, в связи с чем вердикт присяжных признали несостоявшимся. Каким он был, в пресс-службе судебной системы не уточнили.

Ранее URA.RU сообщало, что приговор Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, должен был быть вынесен в ближайшее время. Оглашение вердикта присяжных откладывали несколько раз, что породило слухи об исходе процесса.