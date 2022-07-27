27 июля 2022

В Тюмени распустили состав присяжных по делу об убийстве ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Виталий Бережной вновь будет осужден, но уже новыми присяжными Фото:
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Присяжные по делу обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты, за что состав распустили. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты. Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии, и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Поводом для роспуска присяжных стало то, что в СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информации о якобы состоявшемся вердикте, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Прокуратура посчитала это нарушением тайны, в связи с чем вердикт присяжных признали несостоявшимся. Каким он был, в пресс-службе судебной системы не уточнили.

Ранее URA.RU сообщало, что приговор Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, должен был быть вынесен в ближайшее время. Оглашение вердикта присяжных откладывали несколько раз, что породило слухи об исходе процесса.

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Присяжные по делу обвиняемого в убийстве тюменской школьницы Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты, за что состав распустили. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты. Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии, и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Поводом для роспуска присяжных стало то, что в СМИ, социальных сетях и мессенджерах появилась информации о якобы состоявшемся вердикте, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Прокуратура посчитала это нарушением тайны, в связи с чем вердикт присяжных признали несостоявшимся. Каким он был, в пресс-службе судебной системы не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что приговор Виталию Бережному, обвиняемому в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, должен был быть вынесен в ближайшее время. Оглашение вердикта присяжных откладывали несколько раз, что породило слухи об исходе процесса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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