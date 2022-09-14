В Первоуральске мужчина умер на глазах прохожих: «Харкался кровью, десять минут дергался»

Житель Первоуральска умер посреди улицы

На месте гибели первоуральца работают полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Первоуральска скоропостижно скончался неподалеку от дома на Вайнера, 51. Как сообщили очевидцы, мужчина на улице неожиданно почувствовал себя плохо, стал отплевывать кровь и умер на земле, не дождавшись врачей скорой помощи.

«Мужчина харкался кровью, обратился к прохожим, вызвали скорую. Десять минут лежал, дергался, потом затих. Скорая приехала через 35 минут — констатировали смерть», — рассказали подписчики telegram-канала «Инцидент Первоуральск».

В городском отделе МВД заявили URA.RU, что причиной гибели, по имеющимся данным, стала скоропостижная смерть. «Сотрудники полиции полиции работают на месте [происшествия]», — сообщили в ведомстве.

В конце августа прямо на улице неожиданно скончался житель Нижнего Тагила, известный свадебный ведущий Никита Сумароков. По словам очевидцев, ему внезапно стало плохо на улице. Прибывшие врачи зафиксировали у молодого человека остановку сердца.