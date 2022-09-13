Власти Сургута взяли на работу контролеров, следящих за чистотой города

14 сентября 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

В Сургуте появились квартальные Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте появились квартальные, которые будут заниматься контролем за поддержанием чистоты и порядка на улицах. Об этом на брифинге рассказал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков после встречи с главой Сургута Андреем Филатовым. «Город будет поделен на 20 участков. За каждым закреплен ответственный. Его задача следить за всем, что происходит на его территории — как трава подкошена, как ремонты делают, как подготовка к зиме идет. Я думаю, что в дальнейшем эта система будет тиражироваться и по другим территориям округа», — прокомментировал Хохряков. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили URA.RU, что в городе появились квартальные. «Это сотрудники МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищного коммунального комплекса“. На данный момент их 13 человек, но в ближайшее время их число увеличится до 20. Они будут в ежедневном режиме обследовать отведенные им территории. В настоящее время квартальные занимаются инвентаризаций улично-дорожной сети, прилегающих территорий, межквартальных проездов, наличием мусорных урн, скамеек и другой городской мебели», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в 2024 году появится новая набережная в протоке Кривуля. Там планируется обустроить причал и бухту для яхт.

В Сургуте появились квартальные, которые будут заниматься контролем за поддержанием чистоты и порядка на улицах. Об этом на брифинге рассказал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков после встречи с главой Сургута Андреем Филатовым. «Город будет поделен на 20 участков. За каждым закреплен ответственный. Его задача следить за всем, что происходит на его территории — как трава подкошена, как ремонты делают, как подготовка к зиме идет. Я думаю, что в дальнейшем эта система будет тиражироваться и по другим территориям округа», — прокомментировал Хохряков. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили URA.RU, что в городе появились квартальные. «Это сотрудники МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищного коммунального комплекса“. На данный момент их 13 человек, но в ближайшее время их число увеличится до 20. Они будут в ежедневном режиме обследовать отведенные им территории. В настоящее время квартальные занимаются инвентаризаций улично-дорожной сети, прилегающих территорий, межквартальных проездов, наличием мусорных урн, скамеек и другой городской мебели», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в 2024 году появится новая набережная в протоке Кривуля. Там планируется обустроить причал и бухту для яхт.