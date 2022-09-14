14 сентября 2022

Антонов назвал условие военного конфликта РФ и США из-за Украины

Посол Антонов: поставки ВСУ оружия могут привести к войне РФ и США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Анатолий Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS могут привести к войне России и США. Об этом заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров <…> Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — считает Антонов, его слова передает РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада в ходе СВО оказывают Киеву финансовую и военную помощь. В частности, Пентагон закупил зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. Кроме того, США продолжат снабжать Киев вооружением «на будущее».

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS могут привести к войне России и США. Об этом заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров <…> Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — считает Антонов, его слова передает РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада в ходе СВО оказывают Киеву финансовую и военную помощь. В частности, Пентагон закупил зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. Кроме того, США продолжат снабжать Киев вооружением «на будущее».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...