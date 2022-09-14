Антонов назвал условие военного конфликта РФ и США из-за Украины

Поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS могут привести к войне России и США. Об этом заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов.
«Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров <…> Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — считает Антонов, его слова передает РИА «Новости».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада в ходе СВО оказывают Киеву финансовую и военную помощь. В частности, Пентагон закупил зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. Кроме того, США продолжат снабжать Киев вооружением «на будущее».
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Поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS могут привести к войне России и США. Об этом заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров <…> Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — считает Антонов, его слова передает РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада в ходе СВО оказывают Киеву финансовую и военную помощь. В частности, Пентагон закупил зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. Кроме того, США продолжат снабжать Киев вооружением «на будущее».