Власти Грузии отказались от планов по открытию второго фронта с РФ

По словам Ираклия Кобахидзе, ранее в таком заявлении содержался определенный сарказм
Озвученная ранее идея проведения референдума в Грузии на тему открытия «второго фронта» против России содержала сарказм, так как опросы граждан свидетельствуют, что население против войны. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».
«В этом заявлении, естественно, были определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны», — сказал Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе заявлял, что в Грузии готовы провести опрос среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией. Об этом он сказал в эфире «Спутник Грузия».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews