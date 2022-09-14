14 сентября 2022

Власти Грузии отказались от планов по открытию второго фронта с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, отель, грузия, грузинский флаг
По словам Ираклия Кобахидзе, ранее в таком заявлении содержался определенный сарказм Фото:

Озвученная ранее идея проведения референдума в Грузии на тему открытия «второго фронта» против России содержала сарказм, так как опросы граждан свидетельствуют, что население против войны. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

«В этом заявлении, естественно, были определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны», — сказал Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе заявлял, что в Грузии готовы провести опрос среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией. Об этом он сказал в эфире «Спутник Грузия».

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Озвученная ранее идея проведения референдума в Грузии на тему открытия «второго фронта» против России содержала сарказм, так как опросы граждан свидетельствуют, что население против войны. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2». «В этом заявлении, естественно, были определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны», — сказал Кобахидзе. Ранее Кобахидзе заявлял, что в Грузии готовы провести опрос среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией. Об этом он сказал в эфире «Спутник Грузия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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