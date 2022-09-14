Экономист Тимофеев рассказал о возможности получить часть пенсии раньше срока

15 сентября 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Александр Тимофеев напомнил россиянам о праве получить часть пенсии досрочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Накопительную часть пенсии могут выплатить по достижении «старого» пенсионного возраста, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Об этом рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. «Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано», — сказал Тимофеев в беседе агентству «Прайм». Он напомнил, что с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию по старости постепенно увеличивается, но права россиян на выплату средств пенсионных накоплений это не касается, отметил экономист. Сейчас он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. При этом Тимофеев подчеркнул, что получить накопительную пенсию можно после наступления «старого» пенсионного возраста — 55 и 60 лет. По его словам, для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов (в 2022 году — 23,4) и страхового стажа (в 2022 году — 13 лет) или специального стажа, который предоставляет право на досрочную пенсию. Он указал, что с заявлением можно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) или Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Специалист подчеркнул, что это будет зависеть от того, как гражданин распорядился накопительной пенсией. Ранее юрист Наталья Свечникова рассказала, как выйти на пенсию раньше срока. По ее словам, у части граждан России сохранилось право на досрочный выход на пенсию, несмотря на повышение пенсионного возраста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накопительную часть пенсии могут выплатить по достижении «старого» пенсионного возраста, для этого нужно набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Об этом рассказал доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. «Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано», — сказал Тимофеев в беседе агентству «Прайм». Он напомнил, что с 1 января 2019 года возраст выхода на пенсию по старости постепенно увеличивается, но права россиян на выплату средств пенсионных накоплений это не касается, отметил экономист. Сейчас он составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. При этом Тимофеев подчеркнул, что получить накопительную пенсию можно после наступления «старого» пенсионного возраста — 55 и 60 лет. По его словам, для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов (в 2022 году — 23,4) и страхового стажа (в 2022 году — 13 лет) или специального стажа, который предоставляет право на досрочную пенсию. Он указал, что с заявлением можно обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) или Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Специалист подчеркнул, что это будет зависеть от того, как гражданин распорядился накопительной пенсией. Ранее юрист Наталья Свечникова рассказала, как выйти на пенсию раньше срока. По ее словам, у части граждан России сохранилось право на досрочный выход на пенсию, несмотря на повышение пенсионного возраста.