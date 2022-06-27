Юрист рассказала о возможности выйти на пенсию раньше срока

Повышение пенсионного возраста не лишило россиян права на досрочный выход на пенсию, объяснила юрист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У части граждан России сохранилось право на досрочный выход на пенсию, несмотря на повышение пенсионного возраста. О закрытом перечне профессий для получения выплат раньше срока рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.

«Важно помнить, что после повышения пенсионного возраста установленный законом возраст для досрочного выхода на пенсию у большинства категорий граждан был сохранен», — отметила Свечникова в разговоре с агентством «Прайм». К таким категориям относятся, например, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, подземные работы, работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, работа в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью и другие, пояснила она. При этом индивидуальный пенсионный коэффициент таких работников должен составлять не менее тридцати.

На досрочный выход на пенсию также могут рассчитывать летчики-испытатели, проработавшие не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин). В этом случае страховая пенсия назначается вне зависимости от возраста, уточнила специалист.

Кроме профессионального критерия при предоставлении пенсии учитывается и социальный, объяснила Свечникова. Так, женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет, инвалиды 1 группы в 40 лет (для женщин) и 50 лет (для мужчин).

Помимо этого, досрочный выход на пенсию зависит от региона осуществления трудовой деятельности. Таким правом, к примеру, обладают граждане, проработавших не менее 15 лет на Крайнем Севере либо не менее 20 лет в приравненных к северным районам местностях.

Если же гражданина сократили за два года до выхода на пенсию, и он не устраивается на новую работу, то и у него появляется право досрочно выйти на пенсию. Для этого требуется страховой стаж не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин), уточнила эксперт.

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