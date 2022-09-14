«Известия»: Россия готова продать почти треть своего урожая зерна

15 сентября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Ожидаемый урожай России способен закрыть часть мировой потребности в зерне, заявил Александр Данильцев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия может увеличить экспорт зерновых на мировой рынок почти до трети от общего объема урожая в 2022 году, который оценивается в 145 миллионов тонн. Об этом заявили в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Россия сможет экспортировать до 58 миллионов тонн зерновых, заявил «Известиям» глава ИКАР Дмитрий Рылько. Он уточнил, что объем урожая в этом сельскохозяйственном году оценивается в 145 миллионов тонн. «Теоретически, РФ в этом году может вывести 58 млн тонн. Но это произойдет в том случае, если в мире сложится позитивная конъюнктура», — уточнил он. В пресс-службе Минсельхоза РФ добавили, что высокая урожайность зерновых уже обеспечила внутренние потребности страны. Глава Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев уверен, что ожидаемый урожай в РФ сможет закрыть часть мировой потребности в зерне. «В конце 2021 года свыше 300 млн человек признали голодающими, в 2023 этот показатель увеличится — проблема продовольственной безопасности будет серьезно угрожать миру», — подчеркнул глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки, если Москву не устроит реализация российского экспорта. В Италии отметили, что президент России Владимир Путин победил Запад, благодаря экспорту пшеницы, объемы которого идут на рекорд. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал, что на заседании ГА ООН поднимут вопрос экспорта российского продовольствия и удобрений, дополняет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может увеличить экспорт зерновых на мировой рынок почти до трети от общего объема урожая в 2022 году, который оценивается в 145 миллионов тонн. Об этом заявили в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Россия сможет экспортировать до 58 миллионов тонн зерновых, заявил «Известиям» глава ИКАР Дмитрий Рылько. Он уточнил, что объем урожая в этом сельскохозяйственном году оценивается в 145 миллионов тонн. «Теоретически, РФ в этом году может вывести 58 млн тонн. Но это произойдет в том случае, если в мире сложится позитивная конъюнктура», — уточнил он. В пресс-службе Минсельхоза РФ добавили, что высокая урожайность зерновых уже обеспечила внутренние потребности страны. Глава Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев уверен, что ожидаемый урожай в РФ сможет закрыть часть мировой потребности в зерне. «В конце 2021 года свыше 300 млн человек признали голодающими, в 2023 этот показатель увеличится — проблема продовольственной безопасности будет серьезно угрожать миру», — подчеркнул глава Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки, если Москву не устроит реализация российского экспорта. В Италии отметили, что президент России Владимир Путин победил Запад, благодаря экспорту пшеницы, объемы которого идут на рекорд. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал, что на заседании ГА ООН поднимут вопрос экспорта российского продовольствия и удобрений, дополняет RT.