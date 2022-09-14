Очевидцы опубликовали видео ДТП с Зеленским в центре Киева 15 сентября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 + На месте ДТП с Владимиром Зеленским работает группа спасателей и правоохранителей Фото: Илья Московец © URA.RU Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре Киева. На кадрах видно, что на участке работают пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский попал в ДТП. По его словам, украинский лидер не получил серьезных травм. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре Киева. На кадрах видно, что на участке работают пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский попал в ДТП. По его словам, украинский лидер не получил серьезных травм. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям