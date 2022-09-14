Очевидцы опубликовали видео ДТП с Зеленским в центре Киева

На месте ДТП с Владимиром Зеленским работает группа спасателей и правоохранителей
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре Киева. На кадрах видно, что на участке работают пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский попал в ДТП. По его словам, украинский лидер не получил серьезных травм.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews