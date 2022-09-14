14 сентября 2022

Очевидцы опубликовали видео ДТП с Зеленским в центре Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, мчс, пожарный автомобиль, защитные маски
На месте ДТП с Владимиром Зеленским работает группа спасателей и правоохранителей Фото:

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре Киева. На кадрах видно, что на участке работают пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский попал в ДТП. По его словам, украинский лидер не получил серьезных травм.

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Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре Киева. На кадрах видно, что на участке работают пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский попал в ДТП. По его словам, украинский лидер не получил серьезных травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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