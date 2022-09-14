РИАН: бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

15 сентября 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали до 10 украинских диверсантов в ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы частной военной компании «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». По словам журналиста, «Вагнеровцы» уничтожили до 10 бойцов украинской ДРГ между населенными Покровское и Клиновое в ДНР. Предположительно, в планах диверсантов была засаду против наступающих подразделений союзных сил. Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что украинские отряды ДРГ пытаются проникнуть на территорию республики. 10 сентября бойцы украинской ДРГ напали на росгвардейцев в Курской области. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

Бойцы частной военной компании «Вагнер» из группы «Бахмут» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из 10 бойцов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». По словам журналиста, «Вагнеровцы» уничтожили до 10 бойцов украинской ДРГ между населенными Покровское и Клиновое в ДНР. Предположительно, в планах диверсантов была засаду против наступающих подразделений союзных сил. Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что украинские отряды ДРГ пытаются проникнуть на территорию республики. 10 сентября бойцы украинской ДРГ напали на росгвардейцев в Курской области. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.