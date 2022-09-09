Baza: украинские диверсанты напали на росгвардейцев в Курской области

В нападении на сотрудников Росгвардии в районе города Суджа Курской области подозревают украинских диверсантов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Диверсантов обнаружили у города Суджа, который находится недалеко от российско-украинской границы. Информацию о вооруженных мужчинах передали в Росгвардию и сотрудники отправились на их поиски», — говорится в сообщении. По информации канала, диверсантов обнаружили в лесу, после чего завязался бой. Один сотрудник Росгвардии был ранен, нападавшим удалось скрыться.
Власти Суджанского района подтвердили информацию о нападении на росгвардейцев. «Один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых», — сообщила администрация региона в Telegram.
В апреле сотрудники ФСБ пресекли нападение украинской террористической группы на российских журналистов. Позже в Следственном комитете РФ уточнили, что националисты планировали убить журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она, по данным ФСБ, выполняла указания Службы безопасности Украины. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин требовал признать Украину террористическим государством.
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