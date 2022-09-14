Свердловчане рассказали о главных проблемах при поиске работы

Жители Свердловской области пожаловались на отсутствие вакансий

15 сентября 2022 в 08:25 Размер текста - 17 +

Мужчины оказались более уверенными при поиске работы, чем женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области оценили уровень комфорта при поиске работы на 5,7 балла из 10. Больше половины опрошенных признались, что главной проблемой является отсутствие вакансий, подходящих под их компетенции. Об этом сообщили URA.RU в компании HeadHunter, проводившей исследование. «В целом свердловчане оценивают уровень комфорта при поиске работы на 5,7 балла из 10. Мужчины обычно уверены в себе больше женщин (6 балов против 5,3). Наибольший дискомфорт при поиске работы испытывают маркетологи (4,7), бухгалтеры (5) и ИТ-специалисты (5,2)», — рассказывают авторы исследования. Говоря о проблемах, с которыми приходится сталкиваться при поиске работы, 54% опрошенных назвали отсутствие вакансий, подходящих под их компетенции. Чаще всего от этого страдают маркетологи и IT-специалисты. Еще 49% пожаловались, что им сложно найти работу с оптимальным уровнем дохода, а 43% считают ключевой трудностью — удаленность работы от дома. Ранее URA.RU сообщало, что трудоустроенные жители Свердловской области стали меньше бояться увольнений. Доля тех, кто боится остаться без работы, снизилась на 4% по сравнению со вторым кварталом этого года.

Жители Свердловской области оценили уровень комфорта при поиске работы на 5,7 балла из 10. Больше половины опрошенных признались, что главной проблемой является отсутствие вакансий, подходящих под их компетенции. Об этом сообщили URA.RU в компании HeadHunter, проводившей исследование. «В целом свердловчане оценивают уровень комфорта при поиске работы на 5,7 балла из 10. Мужчины обычно уверены в себе больше женщин (6 балов против 5,3). Наибольший дискомфорт при поиске работы испытывают маркетологи (4,7), бухгалтеры (5) и ИТ-специалисты (5,2)», — рассказывают авторы исследования. Говоря о проблемах, с которыми приходится сталкиваться при поиске работы, 54% опрошенных назвали отсутствие вакансий, подходящих под их компетенции. Чаще всего от этого страдают маркетологи и IT-специалисты. Еще 49% пожаловались, что им сложно найти работу с оптимальным уровнем дохода, а 43% считают ключевой трудностью — удаленность работы от дома. Ранее URA.RU сообщало, что трудоустроенные жители Свердловской области стали меньше бояться увольнений. Доля тех, кто боится остаться без работы, снизилась на 4% по сравнению со вторым кварталом этого года.