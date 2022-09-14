Пьяный бомж, которого сбили в ХМАО, скончался в больнице

Мужчина скончался в больнице
Мужчина, которого накануне сбили в Нефтеюганске (ХМАО), скончался в больнице. Он был бездомным, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Мужчина 1975 года рождения ночью скончался от полученных травм. Был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судим», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске произошло ДТП с участием пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу на красный свет.
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