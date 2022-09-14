14 сентября 2022
13 сентября 2022

Пьяный бомж, которого сбили в ХМАО, скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медики, скорая помощь, больница, машина скорой помощи, медицина
Мужчина скончался в больнице Фото:

Мужчина, которого накануне сбили в Нефтеюганске (ХМАО), скончался в больнице. Он был бездомным, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Мужчина 1975 года рождения ночью скончался от полученных травм. Был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судим», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске произошло ДТП с участием пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу на красный свет.

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Мужчина, которого накануне сбили в Нефтеюганске (ХМАО), скончался в больнице. Он был бездомным, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Мужчина 1975 года рождения ночью скончался от полученных травм. Был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судим», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске произошло ДТП с участием пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу на красный свет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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