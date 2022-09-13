13 сентября 2022

В ХМАО сбили пьяного пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокинский на рекламном экране. Екатеринбург, светофор, красный свет, улица 8марта, билборд
Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) произошло ДТП с участием пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу на красный свет, сообщается в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«На наших глазах сбили пьяного человека. Он буквально 20 секунд назад у нас что-то спрашивал, а потом пошел на красный свет и его сбила машина», — указано в посте.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт ДТП. «Мужчина был в состоянии опьянения. Он доставлен в больницу», — уточнили в ведомстве. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида. Водитель уехал с места ДТП.

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В Нефтеюганске (ХМАО) произошло ДТП с участием пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу на красный свет, сообщается в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте». «На наших глазах сбили пьяного человека. Он буквально 20 секунд назад у нас что-то спрашивал, а потом пошел на красный свет и его сбила машина», — указано в посте. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт ДТП. «Мужчина был в состоянии опьянения. Он доставлен в больницу», — уточнили в ведомстве. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида. Водитель уехал с места ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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