В ХМАО сбили пьяного пешехода

Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) произошло ДТП с участием пешехода. Нетрезвый мужчина переходил дорогу на красный свет, сообщается в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«На наших глазах сбили пьяного человека. Он буквально 20 секунд назад у нас что-то спрашивал, а потом пошел на красный свет и его сбила машина», — указано в посте.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили факт ДТП. «Мужчина был в состоянии опьянения. Он доставлен в больницу», — уточнили в ведомстве. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске (ХМАО) задержали виновника аварии, который повредил пять стоящих на парковке автомобилей, включая машину инвалида. Водитель уехал с места ДТП.