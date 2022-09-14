14 сентября 2022
13 сентября 2022

В ЯНАО вернулась летняя погода

Температура воздуха в ЯНАО поднимется до +17 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло продержится два дня Фото:

В четверг жителей ЯНАО ожидает летняя погода — воздух в регионе прогреется до +17 градусов. На той же отметке столбик термометра останется и в пятницу, а вот в субботу похолодает на один градус. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«15 сентября, четверг — температура воздуха: от +12 до 17 градусов. Местами небольшой дождь. Переменная облачность. 16 сентября, пятница — температура воздуха: от +12 до 17 градусов, местами до +7 градусов. Суббота, 17 сентября — температура воздуха: от +11 до +16 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что 15 сентября в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Однако уже 16 сентября днем он стихнет до 4-9 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Шувалов сообщал, что в регионы России в сентябре вернется летняя погода. В некоторых субъектах прогнозировалось до +35 градусов.

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В четверг жителей ЯНАО ожидает летняя погода — воздух в регионе прогреется до +17 градусов. На той же отметке столбик термометра останется и в пятницу, а вот в субботу похолодает на один градус. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «15 сентября, четверг — температура воздуха: от +12 до 17 градусов. Местами небольшой дождь. Переменная облачность. 16 сентября, пятница — температура воздуха: от +12 до 17 градусов, местами до +7 градусов. Суббота, 17 сентября — температура воздуха: от +11 до +16 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Отмечается, что 15 сентября в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Однако уже 16 сентября днем он стихнет до 4-9 метров в секунду. Ранее метеоролог Александр Шувалов сообщал, что в регионы России в сентябре вернется летняя погода. В некоторых субъектах прогнозировалось до +35 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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