В ЯНАО вернулась летняя погода

Температура воздуха в ЯНАО поднимется до +17 градусов

Тепло продержится два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг жителей ЯНАО ожидает летняя погода — воздух в регионе прогреется до +17 градусов. На той же отметке столбик термометра останется и в пятницу, а вот в субботу похолодает на один градус. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«15 сентября, четверг — температура воздуха: от +12 до 17 градусов. Местами небольшой дождь. Переменная облачность. 16 сентября, пятница — температура воздуха: от +12 до 17 градусов, местами до +7 градусов. Суббота, 17 сентября — температура воздуха: от +11 до +16 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что 15 сентября в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Однако уже 16 сентября днем он стихнет до 4-9 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Шувалов сообщал, что в регионы России в сентябре вернется летняя погода. В некоторых субъектах прогнозировалось до +35 градусов.