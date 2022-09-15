В Китае спрогнозировали итог третьего этапа спецоперации

По словам китайского аналитика, третий акт спецоперации станет последним Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

К завершению конфликта на Украине приведут переговоры между РФ и Украиной. Об этом рассказал старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. По его словам, это и станет итогом третьего этапа спецоперации.

«Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта», — приводит его слова РИА «Новости». По словам аналитика, чтобы спецоперация достигла следующего этапа, должны произойти кардинальные изменения на поле боя. Тогда Россия и перейдет к третьему этапу, а в дальнейшем — к завершению конфликта.

По словам политолога, директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгения Михайлова, спецоперация вступает в решающую силу, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив по переговорам российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, пишет «Национальная служба новостей».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что ближайшие три месяца станут решающими для Украины. Москва и Киев предпринимали попытки переговоров, но они ни к чему не привели. В Кремле заявили, что Украина сама отказалась от гарантий безопасности.