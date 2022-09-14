Экс-депутат гордумы Тюмени Ачкасова вышла из «Единой России»

Надежда Ачкасова (на фото — справа) написала заявление о добровольном выходе из партии
Экс-депутат городской думы Тюмени Надежда Ачкасова покинула ряды партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.
«Ачкасова написала заявление о добровольном выходе из партии с 31 августа. Это ее собственное решение, причины нам неизвестны», — прокомментировали в ЕР.
Полномочия Ачкасовой, которая была депутатом с 2013 года, были прекращены 15 сентября на заседании городской думы. Решение о ее отставке было поддержано единогласно.
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