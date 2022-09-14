14 сентября 2022

Экс-депутат гордумы Тюмени Ачкасова вышла из «Единой России»

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Комиссия городской думы по социальному развитию. Тюмень, вешкурцева екатерина, ачкасова надежда
Надежда Ачкасова (на фото — справа) написала заявление о добровольном выходе из партии Фото:

Экс-депутат городской думы Тюмени Надежда Ачкасова покинула ряды партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.

«Ачкасова написала заявление о добровольном выходе из партии с 31 августа. Это ее собственное решение, причины нам неизвестны», — прокомментировали в ЕР.

Полномочия Ачкасовой, которая была депутатом с 2013 года, были прекращены 15 сентября на заседании городской думы. Решение о ее отставке было поддержано единогласно.

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Экс-депутат городской думы Тюмени Надежда Ачкасова покинула ряды партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Ачкасова написала заявление о добровольном выходе из партии с 31 августа. Это ее собственное решение, причины нам неизвестны», — прокомментировали в ЕР. Полномочия Ачкасовой, которая была депутатом с 2013 года, были прекращены 15 сентября на заседании городской думы. Решение о ее отставке было поддержано единогласно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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