Экс-депутат гордумы Тюмени Ачкасова вышла из «Единой России»

15 сентября 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Надежда Ачкасова (на фото — справа) написала заявление о добровольном выходе из партии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Экс-депутат городской думы Тюмени Надежда Ачкасова покинула ряды партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Ачкасова написала заявление о добровольном выходе из партии с 31 августа. Это ее собственное решение, причины нам неизвестны», — прокомментировали в ЕР. Полномочия Ачкасовой, которая была депутатом с 2013 года, были прекращены 15 сентября на заседании городской думы. Решение о ее отставке было поддержано единогласно.

Экс-депутат городской думы Тюмени Надежда Ачкасова покинула ряды партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии. «Ачкасова написала заявление о добровольном выходе из партии с 31 августа. Это ее собственное решение, причины нам неизвестны», — прокомментировали в ЕР. Полномочия Ачкасовой, которая была депутатом с 2013 года, были прекращены 15 сентября на заседании городской думы. Решение о ее отставке было поддержано единогласно.