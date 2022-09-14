Тюменского экс-депутата обвинили в махинациях с бюджетными деньгами

Экс-депутата гордумы Тюмени Надежду Ачкасову обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств

15 сентября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Надежда Ачкасова (на фото — справа) сдала мандат и партбилет «Единой России» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бывшего депутата городской думы Тюмени Надежду Ачкасову обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении полномочий. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Ачкасову подозревают в превышении полномочий и нецелевом использовании средств. У нее дома прошли обыски, изъята техника. Расследованием занимается Следственный комитет», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в региональное управление СК. Ответ на него ожидается. Экс-депутат с 1999 по 2022 годы руководила детско-юношеским центром «Пламя» в Тюмени. Полномочия Ачкасовой были прекращены по ее заявлению 15 сентября на заседании городской думы. Также стало известно, что она добровольно вышла из «Единой России» 31 августа.

Бывшего депутата городской думы Тюмени Надежду Ачкасову обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении полномочий. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Ачкасову подозревают в превышении полномочий и нецелевом использовании средств. У нее дома прошли обыски, изъята техника. Расследованием занимается Следственный комитет», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в региональное управление СК. Ответ на него ожидается. Экс-депутат с 1999 по 2022 годы руководила детско-юношеским центром «Пламя» в Тюмени. Полномочия Ачкасовой были прекращены по ее заявлению 15 сентября на заседании городской думы. Также стало известно, что она добровольно вышла из «Единой России» 31 августа.