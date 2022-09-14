14 сентября 2022

Тюменского экс-депутата обвинили в махинациях с бюджетными деньгами

Экс-депутата гордумы Тюмени Надежду Ачкасову обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению в Тюменской городской думе. Тюмень, ачкасова надежда
Надежда Ачкасова (на фото — справа) сдала мандат и партбилет «Единой России» Фото:

Бывшего депутата городской думы Тюмени Надежду Ачкасову обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении полномочий. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Ачкасову подозревают в превышении полномочий и нецелевом использовании средств. У нее дома прошли обыски, изъята техника. Расследованием занимается Следственный комитет», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в региональное управление СК. Ответ на него ожидается.

Экс-депутат с 1999 по 2022 годы руководила детско-юношеским центром «Пламя» в Тюмени. Полномочия Ачкасовой были прекращены по ее заявлению 15 сентября на заседании городской думы. Также стало известно, что она добровольно вышла из «Единой России» 31 августа.

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Бывшего депутата городской думы Тюмени Надежду Ачкасову обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении полномочий. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Ачкасову подозревают в превышении полномочий и нецелевом использовании средств. У нее дома прошли обыски, изъята техника. Расследованием занимается Следственный комитет», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в региональное управление СК. Ответ на него ожидается. Экс-депутат с 1999 по 2022 годы руководила детско-юношеским центром «Пламя» в Тюмени. Полномочия Ачкасовой были прекращены по ее заявлению 15 сентября на заседании городской думы. Также стало известно, что она добровольно вышла из «Единой России» 31 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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