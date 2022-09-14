Курганские силовики в масках массово проверили колонии

В курганских колониях строгого режима прошли массовые проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских колониях строгого режима прошли массовые проверочные рейды условий содержания заключенных. Информацией с URA.RU поделились источники из системы исполнения наказаний.

«Силовики с мероприятиями по соблюдению режима сразу зашли во все колонии строгого режима. Они проверяли жилые бараки. Зашли во все помещения, перевернули буквально все. Обнаружили телефоны и другие запрещенные предметы», — уточнил близкий к управлению ФСИН источник.

Другой инсайдер, связанный с осужденными, добавил, что были представители практически всех силовых ведомств. Сейчас контингент колоний взволнован и ожидает решений силового блока.

В настоящее время на территории Курганской области насчитывается три учреждения со строгим режимом заключения осужденных граждан. Это мужские тюрьмы: ИК-2 в селе Просвет Кетовского муниципального округа, ИК-6 в селе Иковка Кетовского округа и ИК-1, расположенная на территории Кургана.

В управлении ФСИН прокомментировали URA.RU прошедшую волну проверок. «Это были плановые мероприятия с привлечением сотрудников взаимодействующих силовых ведомств. Они были направлены на укрепление режима содержания заключенных», — объяснили в ведомстве. Также в УФСИН добавили, что подобные мероприятия проходят на постоянной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики проверили всех заключенных, выпущенных из колоний досрочно по состоянию здоровья. Также стало известно, что десятки сотрудников УФСИН ошиблись при составлении деклараций.