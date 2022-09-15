Путин отказался объединяться с Азией против западных стран

Путин не собирается объединяться с Китаем, чтобы противостоять Западу
Лидеры Шанхайской организации сотрудничества не планируют объединяться против коллективного Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никто не ставит такие задачи. И все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды. И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — говорит Песков.
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