Путин отказался объединяться с Азией против западных стран

15 сентября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Путин не собирается объединяться с Китаем, чтобы противостоять Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидеры Шанхайской организации сотрудничества не планируют объединяться против коллективного Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никто не ставит такие задачи. И все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды. И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — говорит Песков.

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества не планируют объединяться против коллективного Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никто не ставит такие задачи. И все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды. И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — говорит Песков.