Путин отказался объединяться с Азией против западных стран

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин не собирается объединяться с Китаем, чтобы противостоять Западу Фото:

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества не планируют объединяться против коллективного Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не ставит такие задачи. И все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды. И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — говорит Песков.

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Лидеры Шанхайской организации сотрудничества не планируют объединяться против коллективного Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никто не ставит такие задачи. И все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды. И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — говорит Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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