Психиатр Ивашкевич объяснила, почему после обеда хочется спать

Спад энергии у человека после 15.30 связан с тем, что организм начинает готовиться ко сну, вырабатывается мелатонин и снижается активность кортизола (активизирует мозговую деятельность). Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.
«Обычно с 15.30 до 17.00 у нас начинается повышенная утомляемость, мы становимся более раздражительными, не хотим ни с кем общаться, возникает желание полежать, возможно, поспать. Почему так происходит? В 15.30 в организме человека начинает потихонечку вырабатываться мелатонин, а кортизол снижается. Тем самым у нас сокращается выработка энергии и организм готовится ко сну. Плюс, в это время мы не видим яркий свет, такой, как от восхода солнца или прожекторов, и начинаем больше хотеть спать», — объяснила Анна Ивашкевич.
Психиатр дала несколько советов, как вернуть энергию, чтобы ее хватило до конца рабочего дня. «Как с этим бороться и дожить до конца рабочего дня? Нужно сделать себе маленький перерыв. Чтобы немножечко себя взбодрить, выпить крепкий кофе, желательно без молока, и съесть что-то сладкое. Не обязательно конфетку или шоколадку, хотя и это тут не возбраняется. Можно съесть сухофрукты, что также поднимет глюкозу, и мы станем довольные и счастливые. Или сделать зарядку, просто несколько подтягиваний, приседаний. Или хотя бы быстрым шагом пройти несколько этажей вверх и вниз, чтобы также себя взбодрить», — добавила Ивашкевич.
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Спад энергии у человека после 15.30 связан с тем, что организм начинает готовиться ко сну, вырабатывается мелатонин и снижается активность кортизола (активизирует мозговую деятельность). Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. «Обычно с 15.30 до 17.00 у нас начинается повышенная утомляемость, мы становимся более раздражительными, не хотим ни с кем общаться, возникает желание полежать, возможно, поспать. Почему так происходит? В 15.30 в организме человека начинает потихонечку вырабатываться мелатонин, а кортизол снижается. Тем самым у нас сокращается выработка энергии и организм готовится ко сну. Плюс, в это время мы не видим яркий свет, такой, как от восхода солнца или прожекторов, и начинаем больше хотеть спать», — объяснила Анна Ивашкевич. Психиатр дала несколько советов, как вернуть энергию, чтобы ее хватило до конца рабочего дня. «Как с этим бороться и дожить до конца рабочего дня? Нужно сделать себе маленький перерыв. Чтобы немножечко себя взбодрить, выпить крепкий кофе, желательно без молока, и съесть что-то сладкое. Не обязательно конфетку или шоколадку, хотя и это тут не возбраняется. Можно съесть сухофрукты, что также поднимет глюкозу, и мы станем довольные и счастливые. Или сделать зарядку, просто несколько подтягиваний, приседаний. Или хотя бы быстрым шагом пройти несколько этажей вверх и вниз, чтобы также себя взбодрить», — добавила Ивашкевич. Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что днем лучше всего спать не более 20 минут. Это поможет побороть сонливость, но при этом не снизится работоспособность.