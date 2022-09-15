Психиатр Ивашкевич объяснила, почему после обеда хочется спать

Психиатр Ивашкевич: после обеда хочется спать из-за снижения гормона кортизола

16 сентября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

После 15.30 у человека снижается выработка кортизола, отметила Анна Ивашкевич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спад энергии у человека после 15.30 связан с тем, что организм начинает готовиться ко сну, вырабатывается мелатонин и снижается активность кортизола (активизирует мозговую деятельность). Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. «Обычно с 15.30 до 17.00 у нас начинается повышенная утомляемость, мы становимся более раздражительными, не хотим ни с кем общаться, возникает желание полежать, возможно, поспать. Почему так происходит? В 15.30 в организме человека начинает потихонечку вырабатываться мелатонин, а кортизол снижается. Тем самым у нас сокращается выработка энергии и организм готовится ко сну. Плюс, в это время мы не видим яркий свет, такой, как от восхода солнца или прожекторов, и начинаем больше хотеть спать», — объяснила Анна Ивашкевич. Психиатр дала несколько советов, как вернуть энергию, чтобы ее хватило до конца рабочего дня. «Как с этим бороться и дожить до конца рабочего дня? Нужно сделать себе маленький перерыв. Чтобы немножечко себя взбодрить, выпить крепкий кофе, желательно без молока, и съесть что-то сладкое. Не обязательно конфетку или шоколадку, хотя и это тут не возбраняется. Можно съесть сухофрукты, что также поднимет глюкозу, и мы станем довольные и счастливые. Или сделать зарядку, просто несколько подтягиваний, приседаний. Или хотя бы быстрым шагом пройти несколько этажей вверх и вниз, чтобы также себя взбодрить», — добавила Ивашкевич. Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что днем лучше всего спать не более 20 минут. Это поможет побороть сонливость, но при этом не снизится работоспособность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спад энергии у человека после 15.30 связан с тем, что организм начинает готовиться ко сну, вырабатывается мелатонин и снижается активность кортизола (активизирует мозговую деятельность). Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, нутрициолог, диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. «Обычно с 15.30 до 17.00 у нас начинается повышенная утомляемость, мы становимся более раздражительными, не хотим ни с кем общаться, возникает желание полежать, возможно, поспать. Почему так происходит? В 15.30 в организме человека начинает потихонечку вырабатываться мелатонин, а кортизол снижается. Тем самым у нас сокращается выработка энергии и организм готовится ко сну. Плюс, в это время мы не видим яркий свет, такой, как от восхода солнца или прожекторов, и начинаем больше хотеть спать», — объяснила Анна Ивашкевич. Психиатр дала несколько советов, как вернуть энергию, чтобы ее хватило до конца рабочего дня. «Как с этим бороться и дожить до конца рабочего дня? Нужно сделать себе маленький перерыв. Чтобы немножечко себя взбодрить, выпить крепкий кофе, желательно без молока, и съесть что-то сладкое. Не обязательно конфетку или шоколадку, хотя и это тут не возбраняется. Можно съесть сухофрукты, что также поднимет глюкозу, и мы станем довольные и счастливые. Или сделать зарядку, просто несколько подтягиваний, приседаний. Или хотя бы быстрым шагом пройти несколько этажей вверх и вниз, чтобы также себя взбодрить», — добавила Ивашкевич. Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что днем лучше всего спать не более 20 минут. Это поможет побороть сонливость, но при этом не снизится работоспособность.