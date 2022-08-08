Сомнолог Царева назвала правила безопасного дневного сна

09 августа 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Длительный дневной сон приводит к чувству тяжелой головы, сказала Елена Царева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Днем лучше спать не более 20 минут, чтобы побороть сонливость, при этом не снижая работоспособности. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Если мы приходим к выводу, что дневной сон необходим, то наиболее оптимальная длительность примерно 15-20 минут. Спать дольше до полутора часов сопряжено с большим количеством ошибок в работе и длительной инерцией сна (временное снижение работоспособности), которое происходит при пробуждении. Чувство тяжелой головы более вероятно, если спите более 15-20 минут. Такого может не происходить, если вы захватываете полный сонный цикл. Этот параметр индивидуальный, от 90 до 120 минут. Понять, как именно происходит у вас довольно сложно. Если говорим про время суток, чтобы бороться с утренней сонливостью лучше спать до обеда. А если с усталостью, то после обеда. Желательно делать это в дневное время, когда светло, чтобы не нарушать привычку засыпать ночью», — сказала Елена Царева. Врач объяснила, у кого может возникнуть потребность спать днем. «Потребность в дневном сне возрастает при повышенной психической либо физической нагрузке, высоком уровне стресса, предболезненном состоянии, особенно при вирусных заболеваниях. После заболевания может возникать астенический синдром, когда требуется больше времени для восстановления резервов. При депрессии увеличивается потребность во сне или при дефиците сна, например у молодых родителей или студентов. Это не вариант нормы. Здоровому человеку старше 7 лет дневной сон не нужен», — подчеркнула сомнолог. По ее словам, спать днем для профилактики заболеваний нет смысла, лучше устранить те факторы, которые мешают выспаться ночью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Днем лучше спать не более 20 минут, чтобы побороть сонливость, при этом не снижая работоспособности. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Если мы приходим к выводу, что дневной сон необходим, то наиболее оптимальная длительность примерно 15-20 минут. Спать дольше до полутора часов сопряжено с большим количеством ошибок в работе и длительной инерцией сна (временное снижение работоспособности), которое происходит при пробуждении. Чувство тяжелой головы более вероятно, если спите более 15-20 минут. Такого может не происходить, если вы захватываете полный сонный цикл. Этот параметр индивидуальный, от 90 до 120 минут. Понять, как именно происходит у вас довольно сложно. Если говорим про время суток, чтобы бороться с утренней сонливостью лучше спать до обеда. А если с усталостью, то после обеда. Желательно делать это в дневное время, когда светло, чтобы не нарушать привычку засыпать ночью», — сказала Елена Царева. Врач объяснила, у кого может возникнуть потребность спать днем. «Потребность в дневном сне возрастает при повышенной психической либо физической нагрузке, высоком уровне стресса, предболезненном состоянии, особенно при вирусных заболеваниях. После заболевания может возникать астенический синдром, когда требуется больше времени для восстановления резервов. При депрессии увеличивается потребность во сне или при дефиците сна, например у молодых родителей или студентов. Это не вариант нормы. Здоровому человеку старше 7 лет дневной сон не нужен», — подчеркнула сомнолог. По ее словам, спать днем для профилактики заболеваний нет смысла, лучше устранить те факторы, которые мешают выспаться ночью.