Знакомый уговорил сотрудницу сотовой компании раскрыть переговоры курганца

В Курганской области возбудили уголовное дело за раскрытие данных абонента сотовой связи

15 сентября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области завели уголовное дело за передачу данных звонков и сообщений абонента сотовой связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении сотрудницы сотовой компании в Шадринске (Курганская область) возбуждено уголовное дело за предоставление доступа к переписке и истории звонков одного из абонентов. Информацию сообщили в СУ СК России по Курганской области. «В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров <…> совершенное с использованием служебного положения)», — сообщили в следственном управлении. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области. В начале 2002 года к подозреваемой обратился знакомый с просьбой предоставить ему доступ к базе данных. Он уговорил женщину, и она передала ему данные абонента, которые он использовал в личных целях. В настоящее время следователи продолжают работу над делом. Они устанавливают окончательный круг потерпевших, а также определяют мотивы и возможных причастных к преступлению лиц. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники предложили жительнице Курганской области выгодный тариф на сотовую связь. Женщина клюнула на удочку злоумышленников и лишилась 132 тысяч рублей.

В отношении сотрудницы сотовой компании в Шадринске (Курганская область) возбуждено уголовное дело за предоставление доступа к переписке и истории звонков одного из абонентов. Информацию сообщили в СУ СК России по Курганской области. «В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров <…> совершенное с использованием служебного положения)», — сообщили в следственном управлении. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области. В начале 2002 года к подозреваемой обратился знакомый с просьбой предоставить ему доступ к базе данных. Он уговорил женщину, и она передала ему данные абонента, которые он использовал в личных целях. В настоящее время следователи продолжают работу над делом. Они устанавливают окончательный круг потерпевших, а также определяют мотивы и возможных причастных к преступлению лиц. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники предложили жительнице Курганской области выгодный тариф на сотовую связь. Женщина клюнула на удочку злоумышленников и лишилась 132 тысяч рублей.